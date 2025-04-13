"Было чувство, что я нахожусь в неправильной стране, ведь я же русский" - актер Даугавпилсского театра Вадим Богданов

Но, прожив в России всего два месяца, он понял, что все совсем не так, как он себе представлял: «Я понял, что я не такой. Расскажу конкретный и очень глубокий случай. У меня был однокурсник, с которым мы не особо ладили. Он был из глубокой деревни — настоящая русская душа. Мы жили в одной комнате в общежитии. И вот, выходной, сидим с ним, пьем пиво, разговор отличный. Возвращаемся в комнату, и он говорит мне: "Вадим, ты классный, но жаль, что у тебя нет души". Это не было сарказмом, он сказал это от чистого сердца. В его понимании душа — это то, что есть только у русских. И тогда я понял, почему я не вписываюсь в эту страну».