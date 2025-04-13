"Было чувство, что я нахожусь в неправильной стране, ведь я же русский" - актер Даугавпилсского театра Вадим Богданов
Актер Даугавпилсского театра Вадим Богданов вернулся в Латвию после 11 лет, проведенных в России и Англии. Что он теперь думает о своей родине и какие уроки вынес после жизни за границей?
В детстве Вадим Богданов считал большой несправедливостью то, что он родился не на 100 километров восточнее, а именно в Даугавпилсе, в Латвии. Но повороты судьбы и развязанная Россией война против Украины заставили его переосмыслить многое. Сейчас он старается учить латышский язык и быть полезным Латвии. Во время пандемии COVID-19 завел аккаунт в TikTok, где начал поднимать важные общественные темы, опровергать дезинформацию, критиковать политиков, как местных, так и международных. Это привело к тому, что мэр Даугавпилса даже заблокировал его в соцсетях.
"Теперь я осознанный латвийский патриот"
Путь в актерскую профессию Вадим Богданов начал с участия в "Клубе веселых и находчивых". Позже он поступил в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, работал в Самарском академическом драматическом театре им. Максима Горького, затем переехал в Англию. После 11 лет за границей он вернулся в Латвию. На экспериментальной сцене Даугавпилсского театра, где зритель находится очень близко, Богданов, по его словам, действительно вырос как актер.
Вадим Богданов признает, что до 2022 года считал себя гражданином мира, но ужасы войны в Украине заставили его задуматься.
«Скажем так, теперь я осознанный латвийский патриот, с любовью к своей родине. Я задал себе много вопросов и пришел к выводу, что, если понадобится, сегодня я пошел бы защищать Латвию. Я в хорошем смысле завидую латышам, которые с гордостью говорят о достижениях своего народа — фильмах, праздниках, писателях. Я действительно завидую этому чувству национальной гордости».
«Я понял, что я не такой»
Рассказывая о детстве в Даугавпилсе, Богданов в интервью журналу Kas Jauns признает, что ментально он жил в России:
«Было чувство несправедливости — почему я нахожусь в неправильной стране, ведь я же русский. Казалось, что мой дом там...»
Но, прожив в России всего два месяца, он понял, что все совсем не так, как он себе представлял: «Я понял, что я не такой. Расскажу конкретный и очень глубокий случай. У меня был однокурсник, с которым мы не особо ладили. Он был из глубокой деревни — настоящая русская душа. Мы жили в одной комнате в общежитии. И вот, выходной, сидим с ним, пьем пиво, разговор отличный. Возвращаемся в комнату, и он говорит мне: "Вадим, ты классный, но жаль, что у тебя нет души". Это не было сарказмом, он сказал это от чистого сердца. В его понимании душа — это то, что есть только у русских. И тогда я понял, почему я не вписываюсь в эту страну».
Судьбу решили учителя
Окончив 12-й класс, Вадим планировал поехать к сестре и матери в Англию. Но судьба распорядилась иначе: «Как сейчас помню: 8-й класс, в городе проводился КВН, и в нашей школе собрали команду, в которую я записался. Потом стал капитаном. Мне это очень понравилось — я писал сценарии, рисовал схемы, кто и когда кому дает микрофон».
Богданову даже предложили учиться в Юрмале, чтобы участвовать в высшей лиге КВН. «Я тогда считал, что это просто хобби, отказался и готовился к поездке в Англию. Моя мама была очень строгой — это был ее план, куда мне ехать и что делать. Я принял это. Но когда она вернулась из Великобритании и спросила, где я хочу учиться дальше, — это был первый раз, когда она дала мне выбор, — я автоматически ответил, что хочу стать актером в России. Моя подруга по команде постоянно уговаривала поехать туда».
Оказалось, что учителя убедили его мать, что ее сыну нужно учиться именно актерскому мастерству, потому что только это его и интересует. Мать согласилась помочь.
«Вот так мою судьбу решили учителя», — говорит Богданов.
Он поступил в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. Отбор был тяжелым и долгим — из 500 кандидатов отобрали только 50, и среди них оказался Вадим. Так он оказался на экспериментальном курсе в Самарском академическом драматическом театре им. Максима Горького.
Гражданство России не взял
Богданов планировал остаться в России, но так и не принял гражданство, хотя многие советовали это сделать, ведь это было выгодно — пришлось бы платить гораздо меньше налогов.
«Теперь, вспоминая то время, могу сказать, что чувствовал что-то недоброе. Не хотел отказываться от гражданства Латвии, оставил открытой дверь, через которую можно вернуться. Мне все же было страшно потерять принадлежность к Латвии».
Причина, по которой Богданов уехал из России, однако, не была связана с политикой — это были семейные обстоятельства. Актер развелся с женой, с которой был вместе с четвертого курса. Сын остался жить с матерью. Сначала Богданов не хотел раскрывать причину развода, но в ходе разговора признался, что изменял жене: «На это были причины, но это никак меня не оправдывает. У нас в семье была проблема, которую можно было решить множеством способов, но я выбрал самый простой. Я был очень молод, это был инфантильный поступок, и я решил, что больше никогда так не поступлю».
В Лондоне на актерстве не заработаешь
Когда семья распалась, Богданов оставил актерскую профессию, так как жена работала в том же театре. Вадим переехал в Лондон к матери, где сначала работал официантом в ресторане.
«Это была моя первая работа вне театра, и я понял, что мне скучно. Кстати, ресторан был очень хороший, там я видел много знаменитостей — Дэвида Бекхэма, Джеки Чана, Ди Каприо, Рассела Кроу. Я даже не был официантом, а кем-то между официантом и поваром».
Потом он нашел русский театр, сыграл премьеру, но быстро понял, что театром в Лондоне не заработаешь — русская община там очень маленькая.
Возобновив игру в театре, Богданов понял, что не хочет заниматься ничем другим, кроме актерства. Так его путь снова привел в родную Латвию. «У меня очень долгая история с Русским театром имени Михаила Чехова в Риге — еще когда я учился на 3-м курсе, меня звали в Ригу, поэтому когда я вернулся, в первую очередь пошел туда. Но в итоге мы не смогли договориться. Тем не менее, мне все-таки удалось сыграть на сцене этого театра — меня пригласили с постановкой "Человек и Тиран"». Это спектакль Богданова, где он сам исполняет главную роль.
Тиран есть в каждом из нас
«Человек и Тиран» — это личная история, не столько спектакль, сколько манифест его позиции, связанной и с агрессией России против Украины: «О том, что болело у меня внутри, я рассказал и в этом спектакле. Меня вдохновил рассказ Владимира Набокова «Истребление тиранов», история о том, как человек хочет убить диктатора в своей стране. Так вот, одна из интерпретаций моего спектакля — в том, что тирана нужно убить внутри себя. Потому что он есть в каждом из нас. Мое воспитание, детство, чувство несправедливости — все это сидит во мне, но разница в том, что я понимаю, что это неправильно. Например, раньше я был нетерпим к сексуальным меньшинствам, и до сих пор в голову приходят подобные мысли — тогда я работаю над собой, чтобы развивать осознанную толерантность. Я убиваю тирана в себе».
В спектакле есть придуманный Богдановым эпизод, который на глубинном уровне перекликается с его собственной жизнью. Главный герой приходит к отцу и говорит, что убил внутреннего диктатора, которого отец так сильно любил. После этого отец изгоняет сына, заявляя, что тот опозорил семью.
В ходе беседы становится понятно, почему Вадим выбрал именно эту сцену. В 2023 году он вместе с независимым цифровым изданием «Чайка» из Даугавпилса отправился в Украину снимать фильм «Добровольцы». Это история о том, как волонтеры доставляют украинским защитникам дроны, топливо, гуманитарную помощь. Фильм начинается с того, что Вадим звонит матери и сообщает, что провел неделю в Украине, помогая как доброволец. Мать отвечает, что это ничего не меняет — она все равно любит сына. В финале фильма он звонит своему пророссийски настроенному отцу, чтобы рассказать, где был. Отец категорически не поддерживает позицию сына и его деятельность, утверждая, что Вадим вовсе не хочет снимать правду. «После этой поездки я окончательно утвердился в том, что с пророссийскими людьми, с теми, кто поддерживает агрессию России, я не смогу найти компромисс. Я никогда этого не пойму», — говорит актер.