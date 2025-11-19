Латвия ужесточает языковой контроль: штрафы за нарушение правил использования латышского вырастут

Как отмечают авторы законопроекта, статус государственного языка накладывает на жителей страны обязанность соблюдать правила его использования, особенно там, где затрагиваются интересы общества. Каждому необходимо осознавать свою личную ответственность за соблюдение этих правил — это не просто индивидуальный выбор, а обязанность, которая обеспечивает всем жителям государства равный доступ к информации, услугам и законам.