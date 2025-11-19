Латвия ужесточает языковой контроль: штрафы за нарушение правил использования латышского вырастут
В Латвии планируют ужесточить ответственность за нарушение правил использования единственного государственного языка — латышского. Юридическая комиссия Сейма 19 ноября концептуально поддержала поправки, согласно которым административные штрафы за несоблюдение языковых норм будут значительно повышены.
Как отмечают авторы законопроекта, статус государственного языка накладывает на жителей страны обязанность соблюдать правила его использования, особенно там, где затрагиваются интересы общества. Каждому необходимо осознавать свою личную ответственность за соблюдение этих правил — это не просто индивидуальный выбор, а обязанность, которая обеспечивает всем жителям государства равный доступ к информации, услугам и законам.
При этом в аннотации подчёркивается: нынешняя геополитическая ситуация создаёт риски внешнего влияния, направленного на ослабление роли латышского языка. В таких условиях государство считает необходимым усилить защиту его использования.
За какие нарушения планируют штрафовать строже?
Поправки предусматривают повышение штрафов в случаях, когда:
- игнорируются нормы латышского языка в публичной информации;
- названия предприятий или объектов не создаются и не используются на государственном языке;
- документы, оформленные на латышском, не принимаются учреждениями;
- государственный язык не применяется в объёме, необходимом для выполнения профессиональных обязанностей;
- отсутствует перевод или обязательная информация на товарах;
- проявляется неуважение к государственному языку;
- заключается трудовой договор с работником, который не обладает требуемым уровнем знания латышского.
По замыслу авторов, целью административного наказания является не только фиксация нарушения, но и предотвращение его в будущем. Более высокие штрафы должны стимулировать соблюдение языковых требований и укрепить роль латышского как одного из фундаментальных элементов безопасности, конституционных ценностей и национальной идентичности.
Чтобы поправки вступили в силу, их ещё предстоит рассмотреть и утвердить в трёх чтениях в Сейме.