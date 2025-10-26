Японский архитектор Рейдзи выучил латышский язык и влюбился в латышку Байбу

Байба также любит японскую кухню — тако-яки, окономияки, оден, салаты с хидзики. Но натто — «нет, спасибо»: «Это тянущееся соевое блюдо со странным запахом. Я не могу». Рэйдзи, правда, добавляет, что это полезно, однако Байбу это не убеждает. Похожие чувства у неё вызывает и популярное в Японии вечернее блюдо — рис с сырым яйцом сверху. Если в Латвии сырое яйцо ассоциируется с риском заболеть сальмонеллёзом, то в Японии об этом никто особенно не беспокоится, полагаясь на гигиену и контроль качества продуктов.