Мировой диктант по латышскому языку станет "Народным" - из-за отсутствия денег на проведение
Из-за отсутствия финансирования в этом году Мировой диктант по латышскому языку пройдет как волонтерская инициатива — "Народный диктант". Он состоится 13 декабря в нескольких городах Латвии, включая Юрмалу и Даугавпилс.
Последние девять лет в Латвии проводился Мировой диктант по латышскому языку — с целью популяризации языка, сплочения общества, а также укрепления связи с диаспорой и нацменьшинствами. Эту частную инициативу осуществляли три энтузиаста, привлекая финансирование из частного сектора.
В этом году средств на проведение не нашлось.
Чтобы сохранить преемственность традиции по уходу за языком и орфографией, 13 декабря состоится «Народный диктант». Автором текста в этом году станет переводчица, редактор и автор двух книг — Силвия Брице.
Очное написание диктанта планируется в Юрмале, Валмиере, Вентспилсе, Саласпилсе и Даугавпилсе. Присоединиться может любое самоуправление, отправив заявку на адрес diktats@edu.jurmala.lv.
В Юрмале диктант можно будет писать очно в трёх учебных заведениях: Юрмальской школе в Кемери, Юрмальской государственной гимназии и Юрмальской школе имени Аспазии. Зарегистрироваться для участия можно до 11 декабря на сайтах Юрмальской государственной гимназии и Юрмальского самоуправления, а также лично — в библиотеках и Доме культуры Каугури. О местах проведения в других самоуправлениях организаторы сообщат позже.
Прямая трансляция из Юрмальской государственной гимназии будет обеспечена телеканалами TV Jūrmala, TV24, Vidusdaugavas TV, а также на платформах YouTube и Facebook.
Текст диктанта после мероприятия будет опубликован на сайтах участвующих самоуправлений и школ.