Мировой диктант по латышскому языку станет "Народным" - из-за отсутствия денег на проведение

В Юрмале диктант можно будет писать очно в трёх учебных заведениях: Юрмальской школе в Кемери, Юрмальской государственной гимназии и Юрмальской школе имени Аспазии. Зарегистрироваться для участия можно до 11 декабря на сайтах Юрмальской государственной гимназии и Юрмальского самоуправления, а также лично — в библиотеках и Доме культуры Каугури. О местах проведения в других самоуправлениях организаторы сообщат позже.