5 веков спустя: Латвия выпускает монету в честь первой книги на латышском языке
Пять столетий назад первая книга на латышском языке ознаменовала начало непростого пути латышского народа к своей речи и своей нации. Хотя сама книга так и не достигла территории Латвии, вскоре за ней последовали другие издания, обозначившие начало новой эпохи в нашей культуре. В честь этого события художница Анете Мелеце-Оливадоти создала коллекционную монету, в которой отражается как история первой напечатанной на латышском языке книги, так и значение самого читателя.
Книга сыграла особую роль в развитии современных наций: распространение книг создало культуру чтения, которая стала основой системы ценностей и общей информационной среды, формирующих нации. Изобретение Иоганна Гутенберга, ставшее революцией в книжном деле, дало начало новым переломным моментам, связанным с распространением привычки к чтению.
Реформация в Европе XVI века стала поворотным пунктом для многих национальных языков: обретя письменную форму, они получили возможность развиваться и в последующие столетия. Однако путь к становлению национального книгоиздания был нелёгким. В эпоху религиозных войн протестантские издания часто подвергались преследованиям и уничтожению. Так произошло и в 1525 году, когда в порту Любека были конфискованы и сожжены лютеранские молитвенники на латышском и эстонском языках, предназначенные для богослужений в протестантской традиции.
Судьба первой латышской книги свидетельствует, что книгоиздание всегда является частью общественной жизни, в которой присутствуют и войны, и идеологические столкновения. Конфискованные в Любеке книги так и не были отправлены в Ригу, откуда должны были попасть к латышским и эстонским читателям Ливонии. Однако за первыми переводами христианских религиозных текстов на латышский язык вскоре последовали другие, положив начало новой эпохе латышской культуры и традиции чтения, которая сохраняется по сей день.
Автор пластического оформления монеты — художник Янис Струпулис.
Коллекционную серебряную монету можно будет приобрести на сайте e-monetas.lv с 4 ноября с 12:00. Цена монеты — 79 евро, лимит покупки — до 3 монет на человека. Тираж — 2500 экземпляров. Монета отчеканена на монетном дворе Koninklijke Nederlandse Munt в Нидерландах.