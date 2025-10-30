5 веков спустя: Латвия выпускает монету в честь первой книги на латышском языке

Реформация в Европе XVI века стала поворотным пунктом для многих национальных языков: обретя письменную форму, они получили возможность развиваться и в последующие столетия. Однако путь к становлению национального книгоиздания был нелёгким. В эпоху религиозных войн протестантские издания часто подвергались преследованиям и уничтожению. Так произошло и в 1525 году, когда в порту Любека были конфискованы и сожжены лютеранские молитвенники на латышском и эстонском языках, предназначенные для богослужений в протестантской традиции.