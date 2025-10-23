Министр образования призвала всех жителей страны отвечать за устойчивость и существование латышского языка
В четверг, 23 октября, в Сейме прошли первые дебаты о проделанной работе и дальнейших шагах по сохранению, защите, развитию и укреплению влияния латышского языка. С отчетом о результатах и планах государственной языковой политики выступила министр образования и науки Даце Мелбарде.
Согласно изменениям в регламенте Сейма, утвержденным 14 марта 2025 года, Кабинет министров отныне обязан каждые два года представлять парламенту доклад о реализованных и запланированных мерах в области языковой политики. Эти обсуждения проводятся в октябре, когда отмечается День государственного языка.
Выступая в Сейме, Мелбарде отметила, что языковая политика в Латвии — это не просто одно из направлений внутренней политики, а неотъемлемая часть истории и повседневной жизни страны. В условиях сложной этнодемографической и геополитической ситуации латышский язык нельзя оставлять на произвол рыночных механизмов или случайности. Она подчеркнула: «Мы все отвечаем за его устойчивость и существование».
Новая практика
Министр рассказала об укреплению роли государственного языка в правовом поле. За последние годы в практике Конституционного суда утвердился принцип, что использование государственного языка является не только вопросом демократии, но и элементом национальной безопасности. По словам Мелбарде, это принципиальный поворот в юридическом понимании роли языка.
Учебный год 2025/2026 отмечает завершение перехода к единой школе, где все обучение ведется на государственном языке. Министерство образования и науки отмечает, что этот процесс существенно повысил понимание значения латышского языка в обществе. Однако министр подчеркнула, что работа на этом не заканчивается: для закрепления языка в системе образования необходимо обеспечить последовательную и системную поддержку учащимся, их родителям и педагогическим коллективам.
В своем выступлении Мелбарде подчеркнула важность участия общества в сохранении и укреплении латышского языка. Его устойчивость, по ее словам, возможна только при активном использовании языка во всех сферах жизни — дома, в школе, на работе, в общественном пространстве и среди зарубежных латышей.
Жизнеспособность и престиж
В ходе дебатов были обозначены и приоритетные направления следующего этапа реализации государственной языковой политики. Среди них — совершенствование межотраслевого законодательства, последовательная реализация обучения на государственном языке, развитие качественных возможностей для изучения латышского языка как иностранного как в самой Латвии, так и за ее пределами, а также в среде диаспоры. Важным направлением названа поддержка присутствия латышского языка в цифровой среде, развитие программ его популяризации, укрепление позитивного отношения к языку и национального самосознания.
Министр также подчеркнула необходимость поддержки развития латышского языка как живого инструмента современной коммуникации и параллельно — мер по сохранению и возрождению ливского языка, как части культурного наследия страны. Все эти задачи, как отметила министр, должны быть реализованы при участии общества, образовательных учреждений и государственных структур, чтобы латышский язык сохранял жизнеспособность, престиж и роль основного объединяющего элемента латвийской нации.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что в Сейме предложили ужесточить наказания за неуважение к латышскому языку, включая штрафы до 2000 евро.