Штраф до 2000 евро за неуважение к латышскому языку - новое предложение "Нового Единства"

Более высокие штрафы предусмотрены и в тех случаях, когда в документах или договорах не обеспечен государственный язык, например, в договорах на оказание медицинских и других общественных услуг, трудовых договорах, на собраниях и мероприятиях, где по закону требуется перевод на латышский язык. В сфере кино планируется ужесточить наказание за показ фильмов без дубляжа или субтитров на латышском языке, а в торговле - за непредоставление этикеток и инструкций к товарам на государственном языке.