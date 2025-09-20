"Прилетел кусок фанеры с моторчиком - неужели вы сами не можете с этим справиться?" Политолог жестко отреагировал на дроны в Польше
Политолог Филипп Раевский заявил, что современные гибридные атаки, совершаемые дронами, могут быть опаснее танков. Однако, по его мнению, НАТО не должно реагировать на каждый "кусок фанеры" с моторчиком, который залетел на территорию альянса.
Филипп Раевский в эфире программы «Ziņu TOP» на канале TV24 заявил, что нужно понимать природу современных военных угроз. По его словам, будущие атаки будут гибридными, поскольку танкам будет трудно преодолевать болота, а дроны порой гораздо опаснее, чем танки.
Комментируя недавний инцидент с российскими беспилотниками, залетевшими в Польшу, Раевский призвал не паниковать. С его точки зрения, США и НАТО не должны реагировать на каждый такой случай, ведь «с этими кусками фанеры вы должны справиться сами».
«Если прилетят российские истребители, бомбардировщики, бронетехника, тогда мы задействуем весь потенциал НАТО и будем бить в ответ. Но здесь прилетел кусок фанеры с моторчиком — неужели вы сами не можете с этим справиться? Действительно? Это самое дешёвое, что могло прилететь!» — заявил политолог.
По мнению Раевского, реакция Дональда Трампа и американской армии на такие инциденты вполне адекватна. Введение бесполётной зоны, как в Украине, означает, что в небе не должно быть вообще ничего, и всё, что там появляется, становится мишенью. «Если что-то летит — стреляй! Все знают, что там ничего не должно быть! Это очень важный момент!» — подытожил эксперт.