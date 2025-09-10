Ринкевич о сбитых беспилотниках в Польше: "Вероятно, это был преднамеренный шаг России"

Эдгар Ринкевич отметил, что в случае консультаций союзники должны найти дополнительные меры по защите воздушного пространства. Ринкевич добавил, что в прошлом году были протестированы алгоритмы реагирования - если в воздушном пространстве происходило что-то подозрительное, поднимались в воздух истребители. По его мнению, события прошлой ночи в Польше наглядно показали, что реакция была достаточно эффективной. Но этим нельзя ограничиваться, и надо думать, что делать дальше. "Мы находимся в постоянной гонке, в состоянии постоянной готовности. Это новая реальность, в которой нас постоянно будут проверять на прочность, и мы должны искать новые способы реагирования", - сказал президент.