ВИДЕО: Польша закрыла все пограничные пункты с Беларусью

Комментируя возможную помощь Польше, премьер раскрыл, что Франция говорит о истребителях Rafale, а нидерландцы — о зенитных установках Patriot. Великобритания готова сотрудничать с Францией, чтобы обеспечить Польше дополнительную противовоздушную оборону, подтвердил Туск. «Мы будем готовы использовать новейшие технологии противодронной защиты и не пожалеем средств. Для нас важны рекомендации армии. Могу заверить, что Польша постарается тратить деньги на системы, которые наиболее эффективно ответят на угрозы. Разумеется, деньги не будут препятствием», — сказал Туск.