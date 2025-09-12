ВИДЕО: Польша закрыла все пограничные пункты с Беларусью
Ночью с четверга на пятницу Польша закрыла все КПП на границе с Беларусью. Закрытие границы связано с российско-белорусскими военными учениями "Запад 2025", активная фаза которых начинается сегодня.
Учения запланированы до 16 сентября и в основном пройдут на территории Беларуси. Однако министр внутренних дел Польши Марцин Кервиньскис отметил, что «закрытие границы не ограничивается только временем проведения учений «Запад 2025».
«Граница будет закрыта на неопределенный срок и будет открыта лишь тогда, когда ситуация позволит гарантировать полную безопасность», — заявил министр.
«Кажется, что все, у кого были сомнения по этому вопросу, сегодня единодушно признают, что это было оправданное решение. Я знаю, что для некоторых это дорого обойдется, но безопасность — на первом месте», — прокомментировал закрытие границы премьер-министр Польши Дональд Туск.
Также Туск сообщил, что Польша будет сотрудничать с Украиной, чтобы максимально усилить защиту от российских дронов. «Все воспринимают это как общее дело. Благодаря этой солидарности прозвучали не только слова поддержки, но и четкие заявления о прямой помощи Польше. Я слышал их от лидеров Франции, Великобритании, Швеции, Нидерландов», — заявил Туск вечером в четверг после заседания Совета национальной безопасности.
«Мы также будем сотрудничать с Украиной, чтобы создать максимально эффективную защиту от дронов. Мы договорились в ближайшие часы встретиться, чтобы обсудить и обменяться опытом», — добавил он.
Комментируя возможную помощь Польше, премьер раскрыл, что Франция говорит о истребителях Rafale, а нидерландцы — о зенитных установках Patriot. Великобритания готова сотрудничать с Францией, чтобы обеспечить Польше дополнительную противовоздушную оборону, подтвердил Туск. «Мы будем готовы использовать новейшие технологии противодронной защиты и не пожалеем средств. Для нас важны рекомендации армии. Могу заверить, что Польша постарается тратить деньги на системы, которые наиболее эффективно ответят на угрозы. Разумеется, деньги не будут препятствием», — сказал Туск.
Ранее СМИ сообщали, что представители польской армии отправятся в Украину, чтобы изучить методы перехвата дронов.