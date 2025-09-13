Польша объявила о фактическом начале миссии НАТО "Восточный страж"
Генеральный штаб Вооруженных сил Польши объявил о фактическом начале миссии НАТО "Восточный страж", которая призвана укрепить восточный фланг альянса в ответ на вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши, сообщило в субботу польское издание RMF24.
Генштаб польской армии опубликовал кадры, на которых видно, как в аэропорту Миньска-Мазовецкого приземляется французский транспортный самолет A400, доставивший вооружение для истребителей Rafale, которые уже находятся в Польше.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич объявили о начале операции "Восточный страж" в пятницу.
Дания для участия в ней предоставит два истребителя F-16 и зенитный фрегат, Франция - три истребителя Rafale, Германия - четыре истребителя Eurofighter. О готовности оказать поддержку заявила и Великобритания. "Мы знаем, что героическая защита Украины связана с будущим Европы. Поэтому мы усиливаем свои оборонные возможности. Сила - в единстве, победа - в готовности", - заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после конференции руководителей НАТО.