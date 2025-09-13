Польша объявила о фактическом начале миссии НАТО "Восточный страж"

Дания для участия в ней предоставит два истребителя F-16 и зенитный фрегат, Франция - три истребителя Rafale, Германия - четыре истребителя Eurofighter. О готовности оказать поддержку заявила и Великобритания. "Мы знаем, что героическая защита Украины связана с будущим Европы. Поэтому мы усиливаем свои оборонные возможности. Сила - в единстве, победа - в готовности", - заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после конференции руководителей НАТО.