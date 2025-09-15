Эксперт: вторжение российских дронов в Польшу - доказательство, что мы находимся в состоянии войны
Вторжение российских дронов на территорию НАТО — в Польшу — является «очередным доказательством того, что мы находимся в состоянии войны», заявил в интервью передаче TV3 «900 sekundes» директор аналитической и управленческой группы PowerHouse Latvia, преподаватель RSU Мартиньш Варгулис.
Эксперт оценивает произошедшее как новую волну эскалации, «которая существует не только в контексте России и Украины, но и в контексте России и НАТО». «Это очередное доказательство того, что мы находимся в состоянии войны. Это не только Украина ведёт эту войну, но и НАТО», — добавил Варгулис. Он подчеркнул, что в ответ на провокации России НАТО должна демонстрировать силу.
«Хочешь мира — готовься к войне. То, что нам необходимо делать в отношениях с Россией, с этим политическим режимом в Кремле, — показывать активность с позиции силы», — отметил эксперт.
Варгулис продолжил: «То, что мы наблюдали с российскими дронами в Польше, — это проверка наших возможностей и готовности. Россия и Владимир Путин через это пытаются понять, где наши уязвимости, и если мы их покажем, они попытаются этим воспользоваться. Поэтому, чтобы снизить вероятность войны и эскалации, мы должны демонстрировать силу».