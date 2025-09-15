Эксперт: вторжение российских дронов в Польшу - доказательство, что мы находимся в состоянии войны

Эксперт оценивает произошедшее как новую волну эскалации, «которая существует не только в контексте России и Украины, но и в контексте России и НАТО». «Это очередное доказательство того, что мы находимся в состоянии войны. Это не только Украина ведёт эту войну, но и НАТО», — добавил Варгулис. Он подчеркнул, что в ответ на провокации России НАТО должна демонстрировать силу.