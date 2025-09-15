Трамп потребовал, чтобы страны НАТО отказались от покупки российской нефти. Иначе не будет санкций против РФ
Президент США Дональд Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что закупки российской нефти некоторыми союзниками по НАТО "возмущают", и заявил, что это "сильно ослабляет" переговорную позицию.
Как сообщает Euronews, президент США Дональд Трамп призвал все страны НАТО прекратить покупать российскую нефть и пригрозил Китаю пошлинами от 50 до 100 % из-за закупок российской нефти.
"Китай обладает сильным контролем над Россией и влиянием, и эти мощные пошлины разожмут эту хватку", - написал Трамп в своей социальной медиаплатформе Truth Socia.
Он добавил, что, по его мнению, приверженность НАТО победе в войне "была далеко не стопроцентной" и что закупки российской нефти некоторыми членами альянса "потрясают".
Обращаясь к другим странам НАТО, американский лидер сказал, что "это значительно ослабляет ваши позиции на переговорах и переговорную силу в отношении России".
С 2023 года член НАТО Турция - третий по величине покупатель российской нефти после Китая и Индии, не входящих в НАТО. Также среди стран-членов НАТО, закупающих российскую нефть, - Венгрия и Словакия, а также опосредованно - и другие страны Евросоюза.
Президент США неоднократно обещал, что сможет положить конец войне, но пока его усилия не увенчались успехом. Дональд Трамп убежден в том, что вторжение не произошло бы, если бы он был президентом в 2022 году, и считает, что конфликт можно остановить.
