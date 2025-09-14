США заставили ЕС быстрее отказаться от российских энергоносителей и перейти на американские

"Нам нужно больше давления на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров. Нам нужно больше санкций. В частности, мы хотим быстрее отказаться от российского ископаемого топлива, теневого флота и третьих стран", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления с докладом о положении дел в ЕС в среду.