США заставили ЕС быстрее отказаться от российских энергоносителей и перейти на американские
Глава энергетического ведомства ЕС Дан Йоргенсен уверен, что сделка по прекращению поставок российских энергоносителей в блок к 2027 году произойдет "довольно скоро", поскольку блок сталкивается с давлением со стороны США, требующих отказаться от импорта сжиженного природного газа (СПГ) из РФ. Об этом сообщает Euronews.
Обязательство появилось на фоне усиления дипломатической координации между Брюсселем и Вашингтоном в контексте переговоров о прекращении войны в Украине.
Йоргенсен выступил перед журналистами перед штаб-квартирой Европейской комиссии после встречи с министром энергетики США Крисом Райтом, где они обсудили стратегии постепенного отказа от импорта российских энергоносителей, в частности СПГ, чтобы уменьшить зависимость Европы и поддержать Украину.
Официальная встреча последовала за торговой сделкой между ЕС и США, согласованной в июле, в рамках которой ЕС согласился закупать американские энергоносители на сумму 750 млрд долларов в течение трех лет, примерно по 250 млрд долларов в год. Трансатлантическая сделка также оказывает давление на ЕС, требуя от блока скорейшего прекращения импорта российских энергоносителей, чтобы сосредоточиться на заключении новых контрактов с американскими компаниями.
Незадолго до принятия торговой сделки между ЕС и США Еврокомиссия представила законодательное предложение о прекращении зависимости от российских энергоносителей, включая газ, нефть и атомную энергию, которые сейчас находятся в распоряжении стран ЕС.
"Нам нужно больше давления на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров. Нам нужно больше санкций. В частности, мы хотим быстрее отказаться от российского ископаемого топлива, теневого флота и третьих стран", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления с докладом о положении дел в ЕС в среду.
Предложение предусматривает запрет новых контрактов с января 2026 года, краткосрочных контрактов - к июню 2026 года, а долгосрочных - к концу 2027 года. Для стран, не имеющих выхода к морю, привязанных к долгосрочным контрактам, предусматривается продление до конца 2027 года.
Ранее Otkrito.lv писал о странах ЕС, которые до сих пор зависят от поставок российских энергоносителей.