Названы страны ЕС, которые до сих пор зависят от поставок российских энергоносителей
Только первой половине 2025 года Европейский союз импортировал сжиженный природный газ (СПГ) из России на сумму около 4,48 млрд евро. Это больше, чем 3,47 млрд евро за тот же период прошлого года, сообщил Eurostat.
С момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года ЕС стремится покончить с энергетической зависимостью от Москвы, чтобы ограничить ее возможности финансировать войну. Но дело идет медленно.
Венгрия и Словакия зависят от российской нефти
Венгрия и Словакия остаются единственными странами ЕС, которые по-прежнему импортируют значительные объемы российской нефти. Эти страны, вместе с Чехией, получили исключение из эмбарго ЕС на российскую нефть.
Чехия, правда, с апреля не закупает российскую нефть благодаря расширению западного Трансальпийского трубопровода (TAL), по которому нефть доставляется из порта Триест.
Венгрия и Словакия, в отличие от нее, не предпринимали шагов к избавлению от российской энергетической зависимости. Недавние атаки Украины на нефтепровод «Дружба» подчеркнули их уязвимость и вызвали перебои с поставками.
Франция усиливает импорт российского СПГ
В 2024 году Франция, Испания и Бельгия обеспечили 85% европейского импорта российского СПГ. Рост импорта в прошлом году был обусловлен прежде всего Францией и Нидерландами, которые увеличили закупки российского СПГ на 81% по сравнению с 2023 годом, отмечает Институт экономики энергетики и финансового анализа.
Для сравнения: в Италии, третьей по величине экономике ЕС, доля российского газа составляет менее 2% от общего объема импорта.
Германия полностью отказалась от импорта российского газа, хотя государственная компания SEFE (бывшая Gazprom Germania) продолжает ввозить российский СПГ в ЕС по старому долгосрочному контракту.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что отказавшись от газа и нефти из России, ЕС попал в энергетическую зависимость от другой страны.