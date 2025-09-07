Названы страны ЕС, которые до сих пор зависят от поставок российских энергоносителей

В 2024 году Франция, Испания и Бельгия обеспечили 85% европейского импорта российского СПГ. Рост импорта в прошлом году был обусловлен прежде всего Францией и Нидерландами, которые увеличили закупки российского СПГ на 81% по сравнению с 2023 годом, отмечает Институт экономики энергетики и финансового анализа.