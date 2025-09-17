Польша расследует, был ли фермерский дом поврежден российским беспилотником или собственной ракетой

Польская газета Rzeczpospolita на этой неделе сообщила, что в здание, вероятнее всего, попала ракета AIM-120 AMRAAM, выпущенная польским истребителем F-16, поднявшимся в воздух для перехвата дронов. Во время полета произошел сбой в системе наведения ракеты, и она не сработала, сообщил в интервью изданию во вторник, 16 сентября, собеседник из «государственных структур, отвечающих за безопасность страны». По словам источника Rzeczpospolita, боеголовка трехметровой ракеты AIM-120 AMRAAM более 150 килограммов не взорвалась, поскольку сработали предохранительные устройства взрывателя, и ракета рухнула на жилой дом. В результате инцидента была повреждена крыша дома и пробит потолок.