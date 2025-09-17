Польша расследует, был ли фермерский дом поврежден российским беспилотником или собственной ракетой
Польская прокуратура сообщила, что расследует обстоятельства повреждения сельского дома в ночь, когда в воздушное пространство страны вторглись российские дроны.
Сначала предполагалось, что на дом, находящийся в деревне Вырыки-Воля на востоке Польши, упали обломки российского дрона, сбитого польской противовоздушной обороной. Жертв в результате инцидента не было, и, к счастью, это стало самым драматическим эпизодом событий ночи с 9 на 10 сентября.
Ранее сообщалось, что в польское воздушное пространство залетели около 20 российских дронов. Те из них, которые представляли угрозу безопасности населения, были сбиты.
Это был первый случай, когда российские дроны были уничтожены над территорией НАТО.
Польская газета Rzeczpospolita на этой неделе сообщила, что в здание, вероятнее всего, попала ракета AIM-120 AMRAAM, выпущенная польским истребителем F-16, поднявшимся в воздух для перехвата дронов. Во время полета произошел сбой в системе наведения ракеты, и она не сработала, сообщил в интервью изданию во вторник, 16 сентября, собеседник из «государственных структур, отвечающих за безопасность страны». По словам источника Rzeczpospolita, боеголовка трехметровой ракеты AIM-120 AMRAAM более 150 килограммов не взорвалась, поскольку сработали предохранительные устройства взрывателя, и ракета рухнула на жилой дом. В результате инцидента была повреждена крыша дома и пробит потолок.
Хозяйка сообщила, что вышла из спальни за несколько секунд до того, как в нее попали металлические обломки.
Пожилой семейной паре, проживающей в пострадавшем доме, было предоставлено временное жилье. Пока неизвестно, смогут ли они вернуться в дом после его ремонта. Сейчас собираются средства на его восстановление.
«Расследование находится на начальной стадии, и нам необходимо дождаться экспертного заключения, чтобы установить, какое именно вооружение повредило здание», — заявила представитель прокуратуры Польши агентству AFP. Она уточнила, что расследование по факту «нарушения воздушного пространства Польши» и создания угрозы людям и имуществу охватывает все эпизоды применения дронов в ту ночь.
Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что независимо от того, какой именно объект попал в дом, вся ответственность за инцидент лежит на Москве. «Когда расследование завершится, компетентные службы проинформируют общественность, правительство и президента обо всех обстоятельствах происшествия», — добавил он.
Ранее сообщалось, что литовские власти опровергают сообщения о том, что российские беспилотники с взрывчаткой в июле были запущены из Беларуси специально — официально инцидент считается случайностью.