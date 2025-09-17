Случайность или провокация: в Литве спорят о целях российских дронов с взрывчаткой
Литовские власти опровергают сообщения о том, что российские беспилотники с взрывчаткой в июле были запущены из Беларуси специально — официально инцидент считается случайностью.
Данные расследования в настоящее время позволяют придерживаться версии о том, что упавшие в Литве в июле беспилотники случайно оказались в воздушном пространстве страны и были запущены Россией, говорится в комментарии Национального центра управления кризисами (НЦУК), переданном BNS. «Имеющиеся в настоящее время данные расследования позволяют нам продолжать придерживаться первоначальной версии о том, что упавшие в Литве беспилотники были запущены агрессором Россией в Украину и случайно попали на территорию Литвы», — заявили в НЦУК.
Центр отметил, что предоставляет официальную консолидированную информацию литовских служб и ведомств по данному вопросу. «В ходе расследования Генеральная прокуратура сотрудничает с ведомствами страны и международными партнерами, чтобы обеспечить объективность, полноту и скорейшее завершение расследования. Публично представленные интерпретации анонимных источников вводят общественность в заблуждение», — отметили в НЦУК.
Так центр отреагировал на публикацию новостного портала Delfi, размещенную во вторник вечером, в которой утверждалось, что беспилотник, пролетевший над Вильнюсом в конце июля и разбившийся на полигоне в Гайжюнай Йонавского района, был запущен с территории Беларуси. Ссылаясь на «хорошо информированные источники», портал сообщил, что это была целенаправленная операция, направленная на проверку возможностей противовоздушной обороны и создание психологического эффекта.
Как сообщало агентство BNS, в июле два беспилотника "Гербера" вторглись в воздушное пространство Литвы с территории Беларуси. Один из них, обнаруженный после нескольких дней поисков на полигоне в Гайжюнай, нёс 2 килограмма взрывчатки. Представители военных придерживаются версии, что оба дрона попали в Литву после того, как были запущены Россией, но Украина изменила траекторию их полёта с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
Ситуация с обнаруженным в Гайжюнай беспилотником со взрывчаткой расследуется как отдельный эпизод досудебного расследования военных преступлений в Украине, контролируемого Генеральной прокуратурой, а расследование проводит Бюро криминальной полиции Литвы.
После этих вторжений Литва предприняла шаги по укреплению своей противовоздушной обороны. После недавних нарушений беспилотниками воздушного пространства Польши и Румынии НАТО объявило о миссии "Восточный страж" (Eastern Sentry), которая укрепит оборону стран, особенно на восточном фланге альянса.