Случайность или провокация: в Литве спорят о целях российских дронов с взрывчаткой

Данные расследования в настоящее время позволяют придерживаться версии о том, что упавшие в Литве в июле беспилотники случайно оказались в воздушном пространстве страны и были запущены Россией, говорится в комментарии Национального центра управления кризисами (НЦУК), переданном BNS. «Имеющиеся в настоящее время данные расследования позволяют нам продолжать придерживаться первоначальной версии о том, что упавшие в Литве беспилотники были запущены агрессором Россией в Украину и случайно попали на территорию Литвы», — заявили в НЦУК.