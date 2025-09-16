Вдруг на ваш дом упадет военный дрон - покроет ли страховка такой ущерб?
Если дрон разрушил бы здание в Латвии, а оно было бы застраховано, получил бы владелец компенсацию? Все зависит от того, что именно прописано в конкретном полисе и как определена форс-мажорная, то есть непреодолимая ситуация. В данный момент Сейм работает над тем, чтобы сделать страховые договоры более простыми, сообщает "360TV Ziņas".
У каждой страховой компании свои правила, когда наступает форс-мажор. В интервью "360TV Ziņas" президент Латвийской ассоциации страховщиков Янис Абашинс пояснил, что для большинства страховщиков война однозначно будет считаться форс-мажором, при котором компенсации за ущерб имуществу не выплачиваются. Но бывают и исключения.
"У кого-то такое покрытие будет, а у кого-то нет. Если полис сильный, с широким покрытием, то страховщик, безусловно, компенсирует последствия падения дрона. Но если страховка бедная и урезанная, то покрытия не будет. К сожалению, человеку придётся покрывать убытки самому", — сказал Абашинс.
Ситуация может полностью измениться, если начнётся война. Для большинства компаний это будет считаться непреодолимой силой, и страхование не будет действовать. Но единого понимания того, что считать форс-мажором, нет. Каждый страховщик трактует это по-своему.
Недавно бюджетная и финансовая комиссия Сейма в первом чтении поддержала поправки в закон о страховых договорах. Они предусматривают, что полисы должны составляться простым и понятным языком и содержать информацию о тех обстоятельствах, на которые страховка не распространяется.
В то же время и страховщики, и политики выступают против введения единого определения форс-мажора, считая, что это создаст ненужное регулирование сверху, будет мешать конкуренции и ограничит возможность индивидуально оговаривать риски для конкретного имущества.