Чтобы без сюрпризов: страховщиков обяжут составлять договоры на "человеческом" языке

Потребители часто заключают договоры страхования, не вдаваясь в подробности и тщательно не знакомясь с условиями договора, в том числе с условиями покрытия включенных в договор рисков, что впоследствии может привести к разногласиям между страховщиком и застрахованным лицом по выплате страхового возмещения. Впредь для ясности условий в страховом полисе нужно будет четко указать как включенные, так и не включенные риски. Законопроект предусматривает, что договор страхования формируют страховой полис вместе с условиями договора страхования, а также все изменения и дополнения к договору, о которых договорились стороны.