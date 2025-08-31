Запад не спешит сильно наращивать производство беспилотников. Эксперты полагают, что это правильно
Полномасштабное вторжение РФ в Украину сделало беспилотники движущей силой современной войны, однако аналитики предупредили, что Запад не должен спешить копировать подход Киева и Москвы.
Не надо спешить
Как пишет Business Insider, Запад внимательно следит за производством дронов в Украине и России. В частности военные НАТО проводят учения по ведению войны с помощью беспилотников, а оборонные компании разрабатывают новые системы по успешному опыту Украины на поле боя. В то же время эксперты по вопросам войны предостерегли, что просто копировать действия армий, которые воюют в Украине, было бы недальновидно.
"Быстрые изменения в технологии дронов и быстрое возникновение контрмер могут сделать сегодняшние дроны устаревшими уже завтра. Кроме того, нет гарантии, что дроны будут играть такую же роль в будущем. Аналитики считают, что западным военным, пожалуй, лучше подождать, прежде чем производить миллионы дронов", - сообщает издание.
Как отметил старший исследователь военных технологий в ETH Zurich Мауро Гилли, дрон, который легко нейтрализуется силами противника, имеет небольшую ценность на фронте. В частности слишком быстрое массовое производство дронов ставит под риск оставить военных с запасами оборудования, которое быстро теряет ценность по мере развития технологий и средств противодействия.
В свою очередь эксперт по дронам Европейского совета по международным отношениям Ульрике Франке отметила, что западные военные могут начать подражать Украине, накапливая беспилотники, однако она предостерегла, что дроны отличаются от традиционного оружия, поэтому их польза может исчезнуть почти за одну ночь.
"Дроны требуют другого подхода. Быстрые циклы инноваций означают, что если бы европейские страны закупили около 100 000 квадрокоптеров в 2023 году - подход, который в то время казался разумным - то, скорее всего, эти системы сейчас были бы практически бесполезными", - объяснила она.
В то же время эксперты по вопросам войны считают, что приоритетом сейчас является не массовое производство БпЛА, а создание возможностей для быстрого увеличения объемов производства, если этого потребует поле боя.
"На самом деле это остается серьезным вызовом для Запада. Западные оборонные предприятия сталкиваются с дефицитом оборудования и отставанием в производстве, и официальные лица признают, что производство нужно ускорить. Зато Россия перешла на военный режим, а Китай расширил свое оборонное производство, в частности производство дронов", - напомнили в Business Insider.
Какие уроки должен вынести Запад
Война в Украине не напоминает конфликты, в которых западные силы участвовали в течение последних десятилетий. Это изнурительный конфликт с большими потерями, который характеризуется отсутствием преимущества в воздухе, миллионом жертв и новыми боевыми технологиями, а также возвращением позиционной войны в масштабах, которых Европа не видела со времен мировых войн.
"Украина может быть лишь пиковым моментом для войны с использованием дронов. Факторы, которые сделали дроны актуальными в Украине, могут выглядеть иначе в будущих войнах", - предупредила Франке.
По словам аналитиков, несмотря на то, что дроны играют главную роль в войне в Украине, они не могут заменить традиционные военные преимущества Запада.
"Причина, почему большая ставка на массовое использование беспилотных летательных аппаратов для нанесения смертельных ударов является опасной стратегией для стран НАТО, заключается в том, что Украина все еще несет большие потери и медленно теряет позиции под натиском российских атак, несмотря на то, что является мировым лидером в разработке, использовании и инновациях в сфере военных беспилотных летательных аппаратов", - пояснил эксперт по вопросам воздушных сил в Королевском объединенном институте оборонных исследований Джастин Бронк.
Он считает, что Запад вряд ли сможет использовать дроны против РФ таким образом, чтобы это изменило ход войны, "закупая несколько десятков или даже сотен тысяч подобных дронов медленнее и имея меньше практического опыта".
Однако это не означает, что Запад может игнорировать дроны. В частности такие враги, как Россия, Китай и Иран, вкладывают значительные средства, поэтому силы НАТО должны быть способны противостоять дешевым беспилотным боевым системам.