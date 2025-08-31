Запад не спешит сильно наращивать производство беспилотников. Эксперты полагают, что это правильно

Как пишет Business Insider, Запад внимательно следит за производством дронов в Украине и России. В частности военные НАТО проводят учения по ведению войны с помощью беспилотников, а оборонные компании разрабатывают новые системы по успешному опыту Украины на поле боя. В то же время эксперты по вопросам войны предостерегли, что просто копировать действия армий, которые воюют в Украине, было бы недальновидно.