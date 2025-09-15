Закрытие Польшей границы с Беларусью вызвало неожиданные последствия для Латвии

Все эти варианты приведут к значительным задержкам и дополнительным расходам. По оценкам БЖД, убытки из-за закрытия границы составят порядка 500−600 тысяч долларов в день. Объемы грузовых перевозок между двумя странами весьма значительные. В 2024 году через беларуско-польские пограничные пункты прошло почти восемь миллионов тонн грузов.