Закрытие Польшей границы с Беларусью вызвало неожиданные последствия для Латвии
Польша с 12 сентября полностью закрыла границу с Беларусью на неопределенный срок. Но как сообщают белорусские СМИ, движение остановилось не только в автомобильных пунктах пропуска, полностью прекратилось и железнодорожное сообщение двух стран.
Под запрет попали три ключевых железнодорожных перехода: Кузница-Бялостокская — Брузги; Семянувка — Свислочь; Тересполь — Брест.
Через эти переходы проходят основные грузовые потоки из Китая и стран СНГ в Польшу и далее в страны ЕС. Теперь движение полностью остановлено в обоих направлениях — как для груженых составов, так и для порожних вагонов», — пишут белорусские СМИ.
По мнению белорусских железнодорожников, возможны три варианта развития событий: возврат грузов; перегрузка на автотранспорт и дальнейшее движение в Польшу через Литву или Латвию; перенаправление по альтернативным маршрутам (например, через Черное море и Турцию).
Все эти варианты приведут к значительным задержкам и дополнительным расходам. По оценкам БЖД, убытки из-за закрытия границы составят порядка 500−600 тысяч долларов в день. Объемы грузовых перевозок между двумя странами весьма значительные. В 2024 году через беларуско-польские пограничные пункты прошло почти восемь миллионов тонн грузов.
Беларусь и Польша занимают стратегическое положение в рамках транспортного коридора Китай — Европа. Через них проходит значительная часть контейнерных поездов из Китая в Германию, Нидерланды и Бельгию. Теперь этот маршрут фактически блокирован.
Эксперты отмечают, что Беларусь фактически потеряет статус ключевого транзитного канала и валютные поступления от транзита. Минск долгие годы позиционировал себя как мост между Китаем и Европой в рамках инициативы «Один пояс, один путь», но теперь транзит будет обходить белорусскую территорию.
Китай лишится самого быстрого сухопутного маршрута доставки товаров в Европу. Европа столкнется с ростом стоимости логистики и увеличением сроков доставки. Польша рискует потерять доходы от транзита.
