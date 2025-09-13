Поездка на автобусе по цене авиабилета: к чему привело закрытие границы с Беларусью

Так, на сайте компании Intercars стоимость билетов из Минска в Вильнюс стала на уровне 220–270 белорусских рублей (60 - 74 евро). При этом на некоторые даты, например, на 19 сентября, билеты есть и вовсе по 429–729 рублей (118 - 200 евро). На сайте другой компании BusFor билеты на сентябрь до Вильнюса тоже подорожали и стоят в районе 270–439 рублей (74 - 121 евро).