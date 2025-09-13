Поездка на автобусе по цене авиабилета: к чему привело закрытие границы с Беларусью
После закрытия Польшей границы с Беларусью единственным "дешевым" способом попасть в Европу для белорусов стала Литва. Из-за этого автобусные перевозчики резко задрали цены.
Как сообщают белорусские СМИ, расстояние от Минска до Вильнюса всего 184 км и примерно 2,5 часа езды на автобусе (без учета прохождения границы). В среднем стоимость билетов до Вильнюса в последнее время держалась на уровне 200 белорусских рублей (55 евро).
"Белорусы уже привыкли к таким ценам даже несмотря на то, что добираться, например, до Москвы дешевле, хотя по расстоянию и дальше. Однако после закрытия популярного направления в Польшу, перевозчики решили поднять цены на автобусы в направлении Литвы", - пишут белорусские СМИ.
Так, на сайте компании Intercars стоимость билетов из Минска в Вильнюс стала на уровне 220–270 белорусских рублей (60 - 74 евро). При этом на некоторые даты, например, на 19 сентября, билеты есть и вовсе по 429–729 рублей (118 - 200 евро). На сайте другой компании BusFor билеты на сентябрь до Вильнюса тоже подорожали и стоят в районе 270–439 рублей (74 - 121 евро).
Польша в ночь с 11 на 12 сентября полностью закрыла движение на всех пунктах пропуска на границе с Беларусью. Причиной закрытия объявлено проведение белорусско-российских учений "Запад-2025". Маневры стартовали 12 сентября и продлятся до 16 сентября.
Как ранее писал Otkrito.lv, Латвия тоже готова немедленно закрыть последний действующий погранпункт с Беларусью, если потребуется.