Латвия готова закрыть последний работающий пункт пересечения границы с Беларусью
Латвия готова немедленно закрыть последний действующий погранпункт с Беларусью, если потребуется, заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис, отметив, что главная угроза для страны сейчас исходит с воздуха — от растущего производства дронов в России.
Правительство уже закрыло несколько пунктов пересечения границы на границе с Беларусью и с Россией и готово немедленно закрыть единственный работающий пункт пересечения границы на латвийско-белорусской границе, рассказал министр внутренних дел Рихард Козловскис. Он подчеркнул, что Министерство внутренних дел готово обеспечить все необходимые действия для закрытия границы.
При этом министр считает, что более вероятная и растущая угроза сейчас с воздуха. Растущие объемы производства дронов страной-агрессором усиливают угрозу Латвии, поэтому решение закрыть зону воздушного пространства у восточной границы правильное, подчеркнул министр.
При этом, по словам Козловскиса, следует осознавать, что закрытие границ должно быть скоординированным и единым действием как в Латвии, так и в Литве и Польше. Министр внутренних дел находится в тесном контакте с министрами внутренних дел Балтии по этому вопросу.
Кроме того, Козловскис связался с главой самоуправления Краславского края. Он подчеркивает, что в случае закрытия границы на срок до нескольких дней на приграничной территории сосредоточится большое количество транспортных средств, в том числе грузовых, что может привести к рискам для общественного порядка и недовольству жителей.
Ранее сообщалось, что воздушное пространство Латвии в районе восточной границы будет закрыто с 18:00 часов 11 сентября до 18 сентября с возможностью продления, сообщил министр обороны Андрис Спрудс на пресс-конференции, посвященной ситуации в воздушном пространстве Латвии.
Он отметил, что события среды в Польше являются грубым нарушением воздушного пространства НАТО, и Латвия должна действовать соответствующим образом. Министр подтверждает, что в настоящее время прямой угрозы для Латвии нет, но превентивные меры необходимы.