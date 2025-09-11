Закрытие воздушного пространства над восточной границей Латвии: значит ли это, что самолеты не смогут там летать?

Согласно публично доступной информации, высота этой зоны составит FL200 (уровень полёта — Flight level), то есть 20 000 футов (около 6000 метров). Это не повлияет на транзитные полёты, так как они выполняются выше уровня FL300 (примерно 9100 метров). Службы управления воздушным движением будут контролировать, чтобы самолёты, летающие в контролируемом воздушном пространстве, не входили в зону ограничений, тогда как в неконтролируемом воздушном пространстве ответственность за это будет нести сам пилот.