Закрытие воздушного пространства над восточной границей Латвии: значит ли это, что самолеты не смогут там летать?
События в Польше показывают, что угрозы могут повторяться, однако Латвия активно усиливает противовоздушную оборону и временно закрыла небо над восточной границей до 18 сентября, заявил командующий Национальными вооружёнными силами Каспар Пуданс.
События среды в Польше свидетельствуют о том, что подобные угрозы могут продолжаться, заявил генерал-майор Каспар Пуданс на пресс-конференции, посвященной ситуации в воздушном пространстве Латвии.
Однако он подчеркнул, что на востоке Латвии идет активная операция по противовоздушной обороне и вооруженные силы готовы контролировать воздушное пространство.
Комментируя решение закрыть воздушное пространство Латвии в районе восточной границы до вечера 18 сентября, Пуданс сказал, что такой шаг был необходим, чтобы улучшить способность сил противовоздушной обороны действовать в случае необходимости. Через неделю будет принято решение о том, чтобы открыть воздушное пространство или оставить его закрытым.
При этом Пуданс объяснил, что ограничения коснутся только тех летательных аппаратов, которые летают на высоте до шести километров, а остальные самолёты смогут пересекать эту зону.
За организацию воздушного движения в Латвии отвечает предприятие Latvijas gaisa satiksme. Агентству LETA там пояснили, что для закрытия воздушного пространства Национальные вооружённые силы (НВС) издадут так называемое NOTAM — уведомление о создании ограниченной зоны полётов, где перелёты будут запрещены. Такое NOTAM получат все пользователи воздушного пространства, а также поставщики услуг. Авиакомпании при планировании рейсов будут учитывать подобные ограничения, если они на них распространяются.
Согласно публично доступной информации, высота этой зоны составит FL200 (уровень полёта — Flight level), то есть 20 000 футов (около 6000 метров). Это не повлияет на транзитные полёты, так как они выполняются выше уровня FL300 (примерно 9100 метров). Службы управления воздушным движением будут контролировать, чтобы самолёты, летающие в контролируемом воздушном пространстве, не входили в зону ограничений, тогда как в неконтролируемом воздушном пространстве ответственность за это будет нести сам пилот.