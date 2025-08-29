Ответ "Западу": союзники по НАТО соберут в Балтии и Польше больше войск, чем Россия и Беларусь

"У нас есть собственные национальные учения, проводимые совместно с нашими союзниками, и, согласно тому, что запланировано на сегодня, у стран Балтии плюс Польша будет больше частей, больше человеческих ресурсов и иных возможностей, чем мы видим через разведывательные платформы (об учениях "Запад" - BNS)", - сказал генерал в пятницу радио LRT.