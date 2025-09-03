Латвийские спецслужбы объяснили, зачем РФ проводит учения "Запад-2025" и несут ли они угрозу

Но как констатирует SAB, в целом уровень военной угрозы для Латвии и НАТО оценивается как низкий — участие России в учениях в военном и политическом плане меньшее, чем в предыдущие годы, так как ее ресурсы по-прежнему сосредоточены на войне в Украине. Вместе с тем SAB призывает жителей сохранять бдительность и сообщать ответственным учреждениям о подозрительных наблюдениях в приграничных районах, например о перебоях в связи.