Латвийские спецслужбы объяснили, зачем РФ проводит учения "Запад-2025" и несут ли они угрозу
"С 12 по 16 сентября этого года пройдут совместные российско-белорусские стратегические военные учения «Запад-2025». Учения в основном состоятся на территории Беларуси, однако военная активность запланирована также в Калининграде и в недавно созданных Московском и Ленинградском военных округах", - сообщает Бюро по защите Конституции (SAB).
Официально заявленные цели учений — моделирование совместных оборонительных и наступательных операций, а также укрепление взаимодействия вооруженных сил России и Беларуси. Хотя, по оценке Бюро по защите Конституции (SAB), уровень угрозы для Латвии и НАТО от этих учений невысок, Россия и Беларусь используют «Запад-2025» в стратегической коммуникации как во внутренней, так и во внешней политике.
Внутриполитический аспект
Режим В. Путина использует учения для демонстрации того, что, несмотря на войну в Украине, Россия способна развивать и укреплять свои военные возможности и реагировать на военные угрозы. Такое послание благоприятно воспринимается в российском и белорусском информационном пространстве, так как подчеркивает стабильность власти, наличие надежного союзника и оборонительный характер учений.
Одновременно это создает почву для обвинений в адрес Запада в агрессивной внешней политике и ухудшении ситуации с безопасностью в регионе. Тем самым формируется антизападные настроения в российском обществе и оправдывается агрессивная внешняя политика Кремля, в частности война в Украине.
Внешнеполитический аспект
Понимая пристальное внимание к учениям, Россия транслирует сообщения, что, несмотря на войну, она способна усиливать свое военное присутствие у границ НАТО. Для придания учениям большего стратегического веса Москва и Минск акцентируют задачи с применением тактического ядерного оружия и демонстрируют новую военную технику.
Главная аудитория этих сигналов — западные страны, которым адресуется послание о масштабных военных возможностях России, включая ядерные.
Беларусь как сосед
Особенностью нынешних учений стало стремление Минска представить себя и Москву ответственными и прагматичными соседями, вынужденными реагировать на угрозы со стороны Запада. В мае белорусские власти заявили о переносе учений из западных приграничных районов вглубь страны и о сокращении их масштаба — официально в Беларуси примут участие менее 13 тыс. военнослужащих. Беларусь также объявила о приглашении международных наблюдателей, в том числе из стран Балтии, что подавалось как шаг к снижению напряженности.
Однако этот «сигнал прагматизма» был быстро обращен против стран Балтии и Польши. Белорусские официальные лица распространяли тезисы о том, что НАТО (включая Балтию и Польшу) использует «Запад-2025» как предлог для милитаризации, несмотря на якобы сделанные навстречу шаги Москвы и Минска.
Прогноз и оценка риска
С приближением активной фазы учений можно ожидать усиления информационных кампаний против Латвии и НАТО. Россия и Беларусь, вероятно, будут уделять повышенное внимание сообщениям в информационном пространстве НАТО, драматизируя их и используя в собственных целях.
Но как констатирует SAB, в целом уровень военной угрозы для Латвии и НАТО оценивается как низкий — участие России в учениях в военном и политическом плане меньшее, чем в предыдущие годы, так как ее ресурсы по-прежнему сосредоточены на войне в Украине. Вместе с тем SAB призывает жителей сохранять бдительность и сообщать ответственным учреждениям о подозрительных наблюдениях в приграничных районах, например о перебоях в связи.
Как ранее писал Otkrito.lv, во время учений "Запад" союзники по НАТО соберут в Балтии и Польше больше войск, чем Россия и Беларусь.