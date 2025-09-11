"Мы никогда не знаем, вернутся ли русские домой": генерал о рисках учений "Запад"
События в Польше вызвали тревогу не только на восточном фланге НАТО, но и во всем альянсе. Нарушение воздушного пространства Польши произошло накануне военных учений "Запад". Военные эксперты ранее прогнозировали, что Москва не поскупится на провокации в этот период.
Официально учения "Запад" должны начаться в эту пятницу. В последний раз подобные учения проводились в 2021 году, но они вызывают беспокойство у соседей России уже с 2014 года, заявил отставной генерал Войска Польского Ярослав Крашевский: "С 2014 года многое изменилось, и "Запад" начиная с этой даты всегда считался потенциальной угрозой. Мы никогда не знаем, вернутся ли русские домой - на исходные позиции, в расположение конкретных подразделений - или останутся, чтобы сделать что-то ещё".
Он напоминает, что Россия когда-то использовала учения "Запад" для отработки оперативных планов и нападения на Украину в 2022 году, сообщает Lsm.lv. "В настоящее время моё личное мнение, подчёркиваю, моё личное мнение, заключается в том, что они будут использоваться для подготовки как минимум воинских формирований к нападению на Украину с севера. Это может произойти не сразу после учений, а до наступления зимы", - сказал эксперт.
"Мы знаем, что у россиян есть преимущество на участке восточного фронта - между Луганском и Донецком. Они пытаются занять как можно больше территории до наступления зимы. Дополнительные удары с севера создадут условия, которые вынудят украинцев перебросить войска", - продолжает он.
После вторжения России в Украину пробелы в системе противовоздушной обороны стали очевидны - ещё до среды было зафиксировано несколько случаев залета и падения беспилотников в воздушном пространстве стран Балтии и Польши. Некоторые из них даже были оснащены боеголовками. Но ни у нас, ни у соседних с нами стран нет необходимых возможностей, чтобы постоянно обнаруживать такие объекты, нарушающие воздушное пространство. "Мы действуем не так быстро, как следовало бы. Есть опасения, и нам приходится принимать вызов, брошенный беспилотниками и технологиями. Нам нужно переосмыслить, как мы будем защищать наши границы и воздушное пространство, потому что там много уязвимых мест", - говорит отставной полковник Вооружённых сил Литвы Саулюс Гузевичюс.