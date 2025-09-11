"Мы никогда не знаем, вернутся ли русские домой": генерал о рисках учений "Запад"

После вторжения России в Украину пробелы в системе противовоздушной обороны стали очевидны - ещё до среды было зафиксировано несколько случаев залета и падения беспилотников в воздушном пространстве стран Балтии и Польши. Некоторые из них даже были оснащены боеголовками. Но ни у нас, ни у соседних с нами стран нет необходимых возможностей, чтобы постоянно обнаруживать такие объекты, нарушающие воздушное пространство. "Мы действуем не так быстро, как следовало бы. Есть опасения, и нам приходится принимать вызов, брошенный беспилотниками и технологиями. Нам нужно переосмыслить, как мы будем защищать наши границы и воздушное пространство, потому что там много уязвимых мест", - говорит отставной полковник Вооружённых сил Литвы Саулюс Гузевичюс.