Военные колонны и техника на дорогах: в Латвии начинаются учения Namejs - они будут идти больше месяца
Со 2 сентября по 8 октября по всей Латвии пройдут масштабные учения национальной обороны Namejs 2025, организованные Национальными вооруженными силами (НВС). В них примут участие военнослужащие и земессарги всех подразделений НВС, включая солдат службы национальной обороны, резервистов, а также военные союзных государств.
В рамках учений будут отрабатываться взаимодействие с Центром управления кризисами и Оперативным центром гражданской обороны, а также сотрудничество с Государственной канцелярией, отраслевыми министерствами, подведомственными учреждениями, службами безопасности, рядом самоуправлений и предпринимателей. Цель — укрепление всеобъемлющей системы национальной обороны.
Военные учения Namejs 2021 в Риге
Учения организуются в сотрудничестве со штабом многонациональной дивизии НАТО «Север» и пройдут при участии союзников из США, Эстонии, Литвы, а также штаба многонациональной бригады НАТО в Латвии, подразделения интеграции сил НАТО в Латвии и командования канадских вооружённых сил в Латвии.
Особое внимание будет уделено взаимодействию с Объединёнными экспедиционными силами для своевременного мониторинга ситуации, проведения мер сдерживания и укрепления общей способности реагировать на угрозы в Балтийском регионе. Кроме того, предусмотрено сотрудничество с инженерами вооружённых сил Великобритании для развития инженерной поддержки и отработки совместных действий на территории Латвии.
Namejs 2024: практические учения по эвакуации жителей в Риге
В общей сложности в учениях примут участие около 12 000 военнослужащих и земессаргов из Латвии и стран-союзников. В сентябре в рамках Namejs 2025 будут проведены и мобилизационные учения в зоне ответственности 1-й Рижской и 2-й Видземской бригад Земессардзе. Их цель — проверить систему оповещения резервистов и земессаргов, готовность в короткие сроки обеспечить их экипировкой и вооружением, а также отработать развёртывание за пределами пунктов постоянной дислокации.
Учения Namejs проходят в Латвии с 2014 года и являются крупнейшим циклом военных манёвров страны. Их регулярное проведение играет ключевую роль в поддержании высокого уровня боеспособности НВС и готовности своевременно реагировать на потенциальные угрозы.
Вниманию жителей!
Во время учений по дорогам Латвии будет активно перемещаться военная техника и подразделения союзников. В небе будут проходить полёты военной авиации, включая низковысотные, а также боевые стрельбы на полигонах.
