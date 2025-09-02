Военные колонны и техника на дорогах: в Латвии начинаются учения Namejs - они будут идти больше месяца

В общей сложности в учениях примут участие около 12 000 военнослужащих и земессаргов из Латвии и стран-союзников. В сентябре в рамках Namejs 2025 будут проведены и мобилизационные учения в зоне ответственности 1-й Рижской и 2-й Видземской бригад Земессардзе. Их цель — проверить систему оповещения резервистов и земессаргов, готовность в короткие сроки обеспечить их экипировкой и вооружением, а также отработать развёртывание за пределами пунктов постоянной дислокации.