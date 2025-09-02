Военные колонны и техника на дорогах: в Латвии начинаются учения Namejs - они будут идти больше месяца
фото: LETA
Namejs 2022.
В Латвии

Военные колонны и техника на дорогах: в Латвии начинаются учения Namejs - они будут идти больше месяца

Со 2 сентября по 8 октября по всей Латвии пройдут масштабные учения национальной обороны Namejs 2025, организованные Национальными вооруженными силами (НВС). В них примут участие военнослужащие и земессарги всех подразделений НВС, включая солдат службы национальной обороны, резервистов, а также военные союзных государств.

В рамках учений будут отрабатываться взаимодействие с Центром управления кризисами и Оперативным центром гражданской обороны, а также сотрудничество с Государственной канцелярией, отраслевыми министерствами, подведомственными учреждениями, службами безопасности, рядом самоуправлений и предпринимателей. Цель — укрепление всеобъемлющей системы национальной обороны.

No 6. septembra Nacionālo bruņoto spēku (NBS) mācību “Namejs 2021” laikā Rīgā un citās pašvaldībās darbojas militārpersonas. Sestdienas rītā Jauns.lv devās vērot, mācību norisi Grīziņkalnā, Rīgā, kur Zemessardzes 1. Rīgas brigādei jāatbrīvo teritorija no ienaidnieka.

Военные учения Namejs 2021 в Риге

Учения организуются в сотрудничестве со штабом многонациональной дивизии НАТО «Север» и пройдут при участии союзников из США, Эстонии, Литвы, а также штаба многонациональной бригады НАТО в Латвии, подразделения интеграции сил НАТО в Латвии и командования канадских вооружённых сил в Латвии.

Особое внимание будет уделено взаимодействию с Объединёнными экспедиционными силами для своевременного мониторинга ситуации, проведения мер сдерживания и укрепления общей способности реагировать на угрозы в Балтийском регионе. Кроме того, предусмотрено сотрудничество с инженерами вооружённых сил Великобритании для развития инженерной поддержки и отработки совместных действий на территории Латвии.

В сентябре во время учений по государственной обороне "Namejs-2024" управление гражданской обороны и оперативной информации Рижского самоуправления в сотрудничестве с различными службами на практике разыграло процесс эвакуации и размещения жителей.

Namejs 2024: практические учения по эвакуации жителей в Риге

В сентябре во время учений по государственной обороне "Namejs-2024" управление гражданской обороны и оперативной информации Рижского самоуправления в сотрудничестве с ...

В общей сложности в учениях примут участие около 12 000 военнослужащих и земессаргов из Латвии и стран-союзников. В сентябре в рамках Namejs 2025 будут проведены и мобилизационные учения в зоне ответственности 1-й Рижской и 2-й Видземской бригад Земессардзе. Их цель — проверить систему оповещения резервистов и земессаргов, готовность в короткие сроки обеспечить их экипировкой и вооружением, а также отработать развёртывание за пределами пунктов постоянной дислокации.

Учения Namejs проходят в Латвии с 2014 года и являются крупнейшим циклом военных манёвров страны. Их регулярное проведение играет ключевую роль в поддержании высокого уровня боеспособности НВС и готовности своевременно реагировать на потенциальные угрозы.

Вниманию жителей!

Во время учений по дорогам Латвии будет активно перемещаться военная техника и подразделения союзников. В небе будут проходить полёты военной авиации, включая низковысотные, а также боевые стрельбы на полигонах.

