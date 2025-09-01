"Солдаты, земессарги и союзники будут видны в городах": в Латвии стартуют масштабные учения Namejs
Со 2 сентября по 8 октября по всей Латвии пройдут масштабные учения национальной обороны Namejs 2025, организованные Национальными вооруженными силами.
Как сообщил командующий НВС Каспар Пуданс в эфире передачи TV3 «900 sekundes», цель учений — не только тренировка солдат, но и проверка взаимодействия армии с самоуправлениями и другими государственными структурами. «Мы проверяем, соответствуют ли наши планы реальности, и экспериментируем с процедурами и технологиями, чтобы развивать способности», — подчеркнул он.
В первую неделю основное внимание будет уделено практическим упражнениям подразделений по всей Латвии, позже пройдут штабные и международные интегрированные тренировки. Учения Namejs проводятся с 2014 года и стали крупнейшим циклом военных манёвров в Латвии: если изначально акцент делался на сценариях гибридных угроз, то сегодня всё более актуальной становится подготовка к классическим боевым действиям с применением современного вооружения.
Активная фаза учений Namejs 2023 в Видземе и Латгале
В ходе учений с 18 по 29 сентября на полигоне Адажи, а также в Видземском и Латгальском краях идут международные ...
Пуданс призвал жителей с пониманием относиться к присутствию военных в повседневной среде:
«Солдаты, земессарги и союзники будут видны и в городах, и в населённых пунктах. Это нормально — так мы знакомимся с местностью, где, возможно, придётся действовать».
Он отметил, что оснований для беспокойства нет, однако необходимо соблюдать меры безопасности, например, держаться на расстоянии от движущейся техники.
Говоря о соседних странах, Пуданс напомнил, что в середине сентября состоятся российско-белорусские учения «Запад». По его словам, это будут первые стратегические манёвры России в условиях активной войны. При этом, вероятно, акцент будет сделан не столько на концентрации войск, сколько на информационном воздействии, призванном создать образ военной мощи. Он предупредил, что в это время в инфопространстве возможны дезинформация и манипуляции: «Цель — показать Россию как способную одновременно воевать в Украине и у наших границ. Нужно быть внимательными: многие фото и видео могут быть с прежних учений. Проверяйте источники и не поддавайтесь панике».
Военные учения Namejs 2021 в Риге
Командующий также отметил, что Латвия развивает многоуровневую систему обороны, сочетая классические радары, акустическую и сигнальную разведку с новыми технологиями — от радиоэлектронной борьбы до применения дронов против дронов. «Важно не только обнаружить цель, но и выбрать самый эффективный способ её нейтрализации. Мы идём к гибкой, многоуровневой обороне», — подчеркнул Пуданс.