"Солдаты, земессарги и союзники будут видны в городах": в Латвии стартуют масштабные учения Namejs
фото: LETA
Namejs 2022.
В Латвии

"Солдаты, земессарги и союзники будут видны в городах": в Латвии стартуют масштабные учения Namejs

Отдел новостей

TV3 / Otkrito.lv

Со 2 сентября по 8 октября по всей Латвии пройдут масштабные учения национальной обороны Namejs 2025, организованные Национальными вооруженными силами.

Как сообщил командующий НВС Каспар Пуданс в эфире передачи TV3 «900 sekundes», цель учений — не только тренировка солдат, но и проверка взаимодействия армии с самоуправлениями и другими государственными структурами. «Мы проверяем, соответствуют ли наши планы реальности, и экспериментируем с процедурами и технологиями, чтобы развивать способности», — подчеркнул он.

В первую неделю основное внимание будет уделено практическим упражнениям подразделений по всей Латвии, позже пройдут штабные и международные интегрированные тренировки. Учения Namejs проводятся с 2014 года и стали крупнейшим циклом военных манёвров в Латвии: если изначально акцент делался на сценариях гибридных угроз, то сегодня всё более актуальной становится подготовка к классическим боевым действиям с применением современного вооружения.

В ходе учений с 18 по 29 сентября на полигоне Адажи, а также в Видземском и Латгальском краях идут международные военные учения Sudraba Bulta 2023, которые также проводятся в рамках учений Namejs.

Активная фаза учений Namejs 2023 в Видземе и Латгале

В ходе учений с 18 по 29 сентября на полигоне Адажи, а также в Видземском и Латгальском краях идут международные ...

Пуданс призвал жителей с пониманием относиться к присутствию военных в повседневной среде:

«Солдаты, земессарги и союзники будут видны и в городах, и в населённых пунктах. Это нормально — так мы знакомимся с местностью, где, возможно, придётся действовать».

Он отметил, что оснований для беспокойства нет, однако необходимо соблюдать меры безопасности, например, держаться на расстоянии от движущейся техники.

Говоря о соседних странах, Пуданс напомнил, что в середине сентября состоятся российско-белорусские учения «Запад». По его словам, это будут первые стратегические манёвры России в условиях активной войны. При этом, вероятно, акцент будет сделан не столько на концентрации войск, сколько на информационном воздействии, призванном создать образ военной мощи. Он предупредил, что в это время в инфопространстве возможны дезинформация и манипуляции: «Цель — показать Россию как способную одновременно воевать в Украине и у наших границ. Нужно быть внимательными: многие фото и видео могут быть с прежних учений. Проверяйте источники и не поддавайтесь панике».

No 6. septembra Nacionālo bruņoto spēku (NBS) mācību “Namejs 2021” laikā Rīgā un citās pašvaldībās darbojas militārpersonas. Sestdienas rītā Jauns.lv devās vērot, mācību norisi Grīziņkalnā, Rīgā, kur Zemessardzes 1. Rīgas brigādei jāatbrīvo teritorija no ienaidnieka.

Военные учения Namejs 2021 в Риге

Командующий также отметил, что Латвия развивает многоуровневую систему обороны, сочетая классические радары, акустическую и сигнальную разведку с новыми технологиями — от радиоэлектронной борьбы до применения дронов против дронов. «Важно не только обнаружить цель, но и выбрать самый эффективный способ её нейтрализации. Мы идём к гибкой, многоуровневой обороне», — подчеркнул Пуданс.

Темы

ЛатвияTV3NamejsКаспар Пуданс

Другие сейчас читают