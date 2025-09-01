"Солдаты, земессарги и союзники будут видны в городах": в Латвии стартуют масштабные учения Namejs

Говоря о соседних странах, Пуданс напомнил, что в середине сентября состоятся российско-белорусские учения «Запад». По его словам, это будут первые стратегические манёвры России в условиях активной войны. При этом, вероятно, акцент будет сделан не столько на концентрации войск, сколько на информационном воздействии, призванном создать образ военной мощи. Он предупредил, что в это время в инфопространстве возможны дезинформация и манипуляции: «Цель — показать Россию как способную одновременно воевать в Украине и у наших границ. Нужно быть внимательными: многие фото и видео могут быть с прежних учений. Проверяйте источники и не поддавайтесь панике».