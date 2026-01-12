Правозащитники сообщили о более чем 500 погибших во время протестов в Иране

Протесты в Иране начались в декабре 2025 года из-за скачка цен и ухудшения экономической ситуации в стране. Сначала на улицы выходили мелкие предприниматели, но позже к митингам присоединились и другие слои населения. После этого экономические требования трансформировались в политические.