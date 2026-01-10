Отдадут ли аятоллы власть в Иране? Объясняет востоковед Михаил Бородкин

— Ну, например, 8 января, еще до отключения связи Пезешкиан призывал полицию не применять силу. И этим он сильно подставился. Думаю, если режим победит, Пезешкиан попадет под репрессии. Как минимум, под импичмент. Но если победит протест, то он, возможно, сумеет стать какой-то исполнительной фигурой на переходный период. Всё возможно, но только если из режима будет убрана богословская составляющая. Потому что сейчас власть не у президента. Может быть, он и хотел бы реформ сверху, но у него нет для этого полномочий. Может быть, произойдет смена верховного лидера. Она так или иначе произойдет, потому что Али Хаменеи 87 лет. Но не исключен и наихудший вариант: настоящий военный переворот, когда КСИР просто избавляется от духовенства и берет власть в свои руки. И это будет еще хуже, чем сейчас.