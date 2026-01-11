Появилась информация, что США действительно могут нанести удар по Ирану, чтобы поддержать протестующих

Как сообщает Reuters, источники, присутствовавшие на израильских консультациях по вопросам безопасности в выходные дни, не стали уточнять, что именно означает повышенный уровень готовности на практике. В июне Израиль и Иран вели 12-дневную войну, в ходе которой США присоединились к Израилю и нанесли авиаудары.