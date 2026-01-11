Появилась информация, что США действительно могут нанести удар по Ирану, чтобы поддержать протестующих
Израиль приведен в состояние повышенной готовности из-за возможного вмешательства США в ситуацию в Иране на фоне крупнейших за последние годы антиправительственных протестов в этой стране, сообщили три израильских источника, знакомых с ситуацией.
Президент Дональд Трамп в последние дни неоднократно угрожал вмешательством и предупреждал иранские власти о недопустимости применения силы против демонстрантов. В субботу Трамп заявил, что США «готовы помочь».
Как сообщает Reuters, источники, присутствовавшие на израильских консультациях по вопросам безопасности в выходные дни, не стали уточнять, что именно означает повышенный уровень готовности на практике. В июне Израиль и Иран вели 12-дневную войну, в ходе которой США присоединились к Израилю и нанесли авиаудары.
Во время телефонного разговора в субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и госсекретарь США Марко Рубио обсудили возможность американского вмешательства в Иране, сообщил израильский источник, присутствовавший при разговоре. Американский представитель подтвердил факт беседы, однако не сообщил, какие темы обсуждались.
Израиль не сигнализировал о намерении вмешиваться в ситуацию в Иране на фоне охвативших страну протестов, при этом напряженность между двумя давними противниками остается высокой из-за опасений Израиля по поводу иранских ядерной и баллистической ракетной программ.
В интервью журналу Economist, опубликованном в пятницу, Нетаньяху заявил, что нападение Ирана на Израиль будет иметь для Тегерана ужасные последствия. Намекнув на происходящие протесты, он добавил: «Во всем остальном, думаю, нам следует посмотреть, что происходит внутри Ирана».