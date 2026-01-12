Без страховки теперь могут не пустить на рейс в Грузию: что изменилось для туристов с 2026 года
Согласно Туристическому закону Грузии, с 1 января 2026 года всем туристам, въезжающим в страну, обязательно необходимо иметь оформленную действующую туристическую страховку. Без нее путешественника могут не впустить в страну, при этом авиакомпания может попросить предъявить страховку еще до посадки в самолет.
Если ранее туристическая страховка в Грузии, как и в других странах, была рекомендована для собственного спокойствия на случай непредвиденных ситуаций, то с 1 января этого года она стала обязательной. Без нее путешественника могут не впустить в страну или может быть применен штраф примерно в 100 евро, поясняет вице-президент страховой компании Balcia Рейнис Берзкалнс.
«Большинство туристических страховок, оформляемых в Латвии, соответствуют установленным требованиям, однако важно обратить внимание на главное: размер страхового покрытия должен быть не менее 10 000 евро. При покупке туристической страховки Balcia для Грузии нужно выбрать регион “Европа”, однако у отдельных страховых компаний эта страна может быть включена и в регион “Весь мир”,» — отмечает Рейнис Берзкалнс.
Он также добавляет, что по закону страховой полис можно предъявлять в электронном формате, но со своей стороны в таком случае он настоятельно рекомендует распечатать его также на бумаге на английском языке, поскольку полис могут попросить показать на границе, и для путешественника это может быть самым простым и быстрым вариантом.
Туристическая страховка должна быть действительна на весь период пребывания в стране, включая даты прибытия и выезда. Она должна распространяться на всю территорию Грузии, а также покрывать все расходы на лечение и при несчастных случаях. В полисе должны быть указаны территория действия страховки, период, страховое покрытие и премия, а также страховые суммы. Важно оформить страховку еще до начала поездки, поскольку при ее отсутствии авиакомпания может не допустить пассажира к посадке в самолет.
Фактически обязательная туристическая страховка в Грузии должна была вступить в силу еще в середине 2024 года, однако тогда ее введение перенесли на 2026 год. Министерство иностранных дел Латвии рекомендует, путешествуя в Грузию, не посещать регионы Абхазии и Южной Осетии, которые не находятся под контролем центрального правительства Грузии и где возможности Латвии оказывать помощь своим гражданам также крайне ограничены. Грузия разрешает въезд на указанные территории только со стороны территории, контролируемой центральным правительством, и при наличии специального разрешения; незаконный въезд на оккупированные территории, например при пересечении границы с Россией, является уголовно наказуемым. Также следует соблюдать осторожность вблизи линии разграничения и следовать указаниям властей.