Без страховки теперь могут не пустить на рейс в Грузию: что изменилось для туристов с 2026 года

Фактически обязательная туристическая страховка в Грузии должна была вступить в силу еще в середине 2024 года, однако тогда ее введение перенесли на 2026 год. Министерство иностранных дел Латвии рекомендует, путешествуя в Грузию, не посещать регионы Абхазии и Южной Осетии, которые не находятся под контролем центрального правительства Грузии и где возможности Латвии оказывать помощь своим гражданам также крайне ограничены. Грузия разрешает въезд на указанные территории только со стороны территории, контролируемой центральным правительством, и при наличии специального разрешения; незаконный въезд на оккупированные территории, например при пересечении границы с Россией, является уголовно наказуемым. Также следует соблюдать осторожность вблизи линии разграничения и следовать указаниям властей.