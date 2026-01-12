Премьер Словакии заявил: "Европейский союз умеет только ненавидеть Россию"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейский союз переживает беспрецедентный кризис и не способен принимать эффективные решения. Об этом он сказал в интервью, опубликованном на его странице в Facebook 11 января.
По словам словацкого премьера, ЕС столкнулся с кризисом, которого никогда ранее не переживал, и выживут в нем только «те, кто будет сильным». Однако, по его мнению, союз демонстрирует полную неспособность справиться с вызовами, пишет Европейская правда.
«Обратите внимание: Европейский союз умеет только ненавидеть Россию. Это качество, которое совершенно. Но, к сожалению, Европейский союз не смог ничего сделать. Конкурентоспособность падает. Мы не способны договориться внутри и не можем договориться о совместной обороне. Все только смотрят в сторону Соединенных Штатов Америки», — заявил Фицо.
Премьер-министр Словакии также отметил, что с приходом к власти президента США Дональда Трампа представители Европейского союза стали «еще более беспомощными, чем были до сих пор». Кроме того, Фицо призвал к отставке главы дипломатии ЕС Каи Каллас, заявив, что она не выполняет свои функции.
При этом словацкий лидер подчеркнул, что, несмотря на критику, «сильная Словакия» будет бороться за Европейский союз и не планирует выходить из него.