Премьер Словакии заявил: "Европейский союз умеет только ненавидеть Россию"

Премьер-министр Словакии также отметил, что с приходом к власти президента США Дональда Трампа представители Европейского союза стали «еще более беспомощными, чем были до сих пор». Кроме того, Фицо призвал к отставке главы дипломатии ЕС Каи Каллас, заявив, что она не выполняет свои функции.