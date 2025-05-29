Масштабные учения: разыгран сценарий нападения на Рижскую ГЭС

«В данном случае очень важно сотрудничество с вооруженными силами Испании, так как у них эти системы уже давно на вооружении. У нас таких систем пока нет. Очень важно перенять этот опыт – боевой или оперативный – понять, как работает система, какие есть вызовы и проблемы. Это нужно для того, чтобы, когда мы получим наши системы, мы были уже подготовлены к возможным трудностям».