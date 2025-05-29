Масштабные учения: разыгран сценарий нападения на Рижскую ГЭС
Завершились трехдневные военные учения Latvian Shield 25, организованные Военно-воздушными силами Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии. Во время учений был разыгран сценарий атаки на критически важную инфраструктуру Латвии – Рижскую гидроэлектростанцию.
В течение трех дней подразделения вооруженных сил Латвии и их союзников из Испании можно было видеть в Кегумском, Саласпилсском и Кекавском краях. Учения были сосредоточены на многоуровневой противовоздушной обороне и взаимодействии различных систем, сообщает LSM.lv.
В ходе учений была также продемонстрирована испанская система средней дальности NASAMS, которая впервые применялась вне базы Лиелварде. А система ближнего радиуса RBS 70 предназначена для эффективной защиты систем средней дальности от малогабаритных дронов.
Командир дивизиона противовоздушной обороны Имантс Клейнбергс отметил, что учения прошли успешно. Их цель достигнута – обеспечена противовоздушная защита жизненно важного объекта:
«В данном случае очень важно сотрудничество с вооруженными силами Испании, так как у них эти системы уже давно на вооружении. У нас таких систем пока нет. Очень важно перенять этот опыт – боевой или оперативный – понять, как работает система, какие есть вызовы и проблемы. Это нужно для того, чтобы, когда мы получим наши системы, мы были уже подготовлены к возможным трудностям».
В марте этого года Министерство обороны Латвии заказало системы RBS 70 на сумму около 190 миллионов евро. Первые из них должны быть поставлены уже в следующем году. Планируется, что каждая бригада НВС будет обладать возможностью ближней противовоздушной обороны в рамках единой сети по всей Латвии. В следующем году также ожидается получение первой системы противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T.