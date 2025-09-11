Воздушное пространство Латвии на восточной границе будет закрыто минимум неделю; оценивается необходимость закрытия сухопутной границы
После вторжения российских дронов в Польшу Латвия закрывает воздушное пространство на восточной границе с 11 по 18 сентября, чтобы усилить безопасность и укрепить противовоздушную оборону.
С 11 сентября 18:00 до 18 сентября с возможностью продления будет закрыто воздушное пространство Латвии в восточной приграничной зоне, заявил на пресс-конференции о ситуации в воздушном пространстве министр обороны Андрис Спрудс. Он подчеркнул, что события в Польше в среду являются явным нарушением воздушного пространства НАТО, и Латвия должна действовать соответственно.
Министр заверил, что в данный момент прямых угроз для Латвии нет, однако превентивные меры необходимы. Он отметил, что защита воздушного пространства и населения воспринимается очень серьёзно, и службы действуют в соответствии с ситуацией. Ранее на восточной границе уже были размещены подразделения вооружённых сил, чтобы при необходимости сбивать летательные аппараты страны-агрессора.
По словам министра, усилена миссия воздушного патрулирования НАТО, готовая к любому развитию событий. Латвия также внедрила новые системы, включая акустическую систему детекции, а также вооружение, способное сбивать дроны. В следующем году планируется внедрить дополнительные противодроновые возможности. В целом противовоздушная оборона является приоритетом правительства и вооружённых сил, подчеркнул министр.
Он считает, что Россия испытывает на прочность НАТО и Европу, включая Латвию, и сейчас уже видны последствия российской агрессии, влияющие на безопасность региона.
Полная защита воздушного пространства на 100% крайне сложна, продолжил политик. По его мнению, в настоящее время ни одна страна мира не может гарантировать такую безопасность, но это не означает, что способности не нужно укреплять и дальше.
В настоящее время оценивается, необходимо ли полностью закрыть также сухопутную границу на востоке, но это решение следует принимать совместно с Эстонией и Литвой, добавил Спрудс.
Командующий Национальными вооружёнными силами генерал-майор Каспар Пуданс объяснил, что ограничения коснутся только тех летательных аппаратов, которые летают на высоте до шести километров, а остальные самолёты смогут пересекать эту зону.
Как сообщалось, после вторжения российских ударных дронов в воздушное пространство Польши Спрудс поручил Национальным вооружённым силам оценить возможность закрытия воздушного пространства Латвии на восточной границе.
Кроме того, Кабинет министров совместно с ответственными службами рассмотрит ограничения на пересечение латвийской восточной границы, такое решение в среду принял Национальный совет безопасности.
Напомним, в ночь на среду в воздушное пространство Польши вторглись несколько российских ударных дронов. Те из них, что представляли прямую угрозу, были сбиты. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что воздушное пространство страны было нарушено 19 раз и что сбиты как минимум три дрона.