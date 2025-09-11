Воздушное пространство Латвии на восточной границе будет закрыто минимум неделю; оценивается необходимость закрытия сухопутной границы

Министр заверил, что в данный момент прямых угроз для Латвии нет, однако превентивные меры необходимы. Он отметил, что защита воздушного пространства и населения воспринимается очень серьёзно, и службы действуют в соответствии с ситуацией. Ранее на восточной границе уже были размещены подразделения вооружённых сил, чтобы при необходимости сбивать летательные аппараты страны-агрессора.