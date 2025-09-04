"Это может повториться в иной форме, которую мы не предвидим": командир Земессардзе - о залетающих в Латвию дронах

Крюков отметил, что Латвия предпринимает всё возможное на всех уровнях — как со стороны Вооружённых сил, так и государства в целом — для обеспечения систем противодействия дронам и других средств, включая противовоздушные и акустические системы. «Противодроновые системы — это постоянный процесс, он будет долгим, это не может произойти за один день», — подчеркнул он, добавив, что полностью защитить воздушное пространство всё равно невозможно.