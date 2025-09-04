"Это может повториться в иной форме, которую мы не предвидим": командир Земессардзе - о залетающих в Латвию дронах
Латвия активно развивает системы противодействия дронам, однако полностью защитить воздушное пространство невозможно, признал командир Земессардзе, бригадный генерал Айвар Крюков, комментируя недавние инциденты с беспилотниками в Латвии и Эстонии.
Напоминая об инциденте в начале года в аэропорту Рига, когда трижды фиксировались полёты дронов, угрожавшие авиационной безопасности, а также об упавшем в Эстонии дроне, который, возможно, залетел с территории Латвии, у командира Земессардзе, бригадного генерала Айвара Крюкова в эфире «900 секунд» спросили — насколько страна готова действовать сегодня, чтобы избежать повторения подобных случаев.
«Нужно понимать, что дроны не решают всё. Акустические или наблюдательные системы, системы противодействия дронам также не решат всё, — сказал он в интервью. — Техника может выйти из строя, её может не оказаться в нужном месте или она может быть ещё не закуплена».
По его словам, даже на учениях Земессардзе бывают ситуации, когда дроны падают, ломаются или повреждаются средствами противодействия.
Крюков отметил, что Латвия предпринимает всё возможное на всех уровнях — как со стороны Вооружённых сил, так и государства в целом — для обеспечения систем противодействия дронам и других средств, включая противовоздушные и акустические системы. «Противодроновые системы — это постоянный процесс, он будет долгим, это не может произойти за один день», — подчеркнул он, добавив, что полностью защитить воздушное пространство всё равно невозможно.
«Невозможно обеспечить стопроцентную защиту с учётом дронов. Это может повториться. Это может произойти в иной форме, которую мы не предвидим», — сказал командир Земессардзе.
В масштабных военных учениях Namejs 2025, которые начались 2 сентября и собрали 12 000 латвийских и союзных военных и земессаргов, дроны играют важную роль. Отрабатываются навыки работы как с беспилотниками, так и с технологиями противодействия им.
«Мы активно интегрируем как подготовленных земессаргов, так и технологии из других видов вооружённых сил, которые сотрудничают с нами. Наши союзники, прибывшие в Латвию, также тестируют свои возможности вместе с нами», — отметил Крюков, подчеркнув, что новые технологии становятся неотъемлемой частью армии, и их значение будет только расти.
При этом, по его словам, работа с дронами и системами противодействия требует интереса и понимания со стороны военных. «Не каждый может быть пилотом дрона. Речь идёт не только о самом беспилотнике, а о целом комплексе — сбор информации, её обработка, принятие решений, обучение на всех уровнях», — пояснил он.
«Это не один человек, который управляет. Это целая цепь командования. От момента инцидента до сбора информации и доведения её до командира, такого как я. Я должен принимать решения, исходя из этой информации, и действовать на опережение в рамках сценария учений», — добавил командир Земессардзе.