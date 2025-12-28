Рижанам надоело ждать: жители назвали три проблемы, которые дума обязана решать прямо сейчас

Рижанам в ходе опроса было предложено назвать три проблемы, которые столичная дума должна решать в первую очередь. 61% опрошенных заявили, что первоочередное внимание должно уделяться вопросам благоустройства города - состоянию улиц, дорог и тротуаров, благоустройству дворов, чистоте улиц и тротуаров.