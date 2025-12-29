Латвийцам объяснили, почему посылки все чаще уходят в пакоматы - и что будет дальше
Если вам кажется, что курьер звонит все реже, а уведомления о доставке все чаще ведут к пакомату у ближайшего супермаркета, вам не кажется. Это не сбой системы, а новая реальность рынка доставки — и она вполне объяснима.
Покупательная способность в Латвии снижается, внутренний рынок топчется на месте, зато трансграничных посылок становится все больше. Люди заказывают чаще за рубежом, сравнивают цены, экономят — и вся логистика под это постепенно перестраивается. По сути, отрасль доставки сейчас живет в режиме осторожной оптимизации: меньше лишних движений, больше автоматизации и минимум затрат.
Исполнительный директор Venipak Latvija Санита Берзиня прямо говорит о стагнации: внутренние отправления не растут, а вот международные давно их обогнали. Именно они сегодня задают темп рынку — и требуют других решений. Быстрее, дешевле, точнее. Отсюда и ставка на цифровизацию, автоматизацию и, конечно, пакоматы.
Пакомат — это идеальный компромисс между экономией и удобством. Компании сокращают расходы на курьеров и маршруты, клиенты получают более доступную доставку и возможность забрать посылку тогда, когда удобно. Неудивительно, что покупатели все чаще выбирают именно этот формат, и, судя по всему, дальше эта тенденция будет только усиливаться.
Параллельно отрасль переживает еще один важный сдвиг — экологический. Venipak планирует к 2029 году перевести не менее 10% автопарка на электромобили. В Латвии этот процесс уже начался: первые электрические фургоны вышли на маршруты. Это не быстрый и не дешевый переход, но стратегически другого варианта у крупных игроков просто нет — давление со стороны экологии, конкуренции и затрат слишком велико.
При этом вызовов меньше не становится. Нужно одновременно инвестировать в инфраструктуру, наращивать мощности сортировки из-за роста трансграничных отправлений и при этом удерживать цены на уровне, приемлемом для клиентов. Балансировать между всем этим — задача не из легких. Venipak, например, уже усилил автопарк 70 модернизированными машинами, чтобы выдерживать пики нагрузки, но этого недостаточно без дальнейшей модернизации процессов.
Рост рынка в целом оценивается осторожно. Он будет держаться не на всплеске покупательной способности, а на стабильной клиентской базе и все том же трансграничном сегменте, который остается самым динамичным. Проще говоря, рынок не разгоняется, но и не останавливается — он меняется.