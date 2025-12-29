Латвийцам объяснили, почему посылки все чаще уходят в пакоматы - и что будет дальше

Параллельно отрасль переживает еще один важный сдвиг — экологический. Venipak планирует к 2029 году перевести не менее 10% автопарка на электромобили. В Латвии этот процесс уже начался: первые электрические фургоны вышли на маршруты. Это не быстрый и не дешевый переход, но стратегически другого варианта у крупных игроков просто нет — давление со стороны экологии, конкуренции и затрат слишком велико.