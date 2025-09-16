Ринкевич встретился с президентом Финляндии в Риге: они сошлись во мнении, что дроны в Польшу попали не случайно
фото: LETA
Президент Латвии Эдгар Ринкевич и президент Финляндии Александр Стубб приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов у памятника Свободы.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич назвал вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши и Балтии неслучайным и подчеркнул необходимость усиления противовоздушной обороны НАТО на восточном фланге.

Вторжение российских дронов в воздушное пространство стран НАТО, включая Польшу и государства Балтии, нельзя считать случайностью, во вторник на пресс-конференции после встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Он напомнил, что на прошлой неделе в польское воздушное пространство залетели 19 дронов. По мнению Ринкевича, это могла быть преднамеренная провокация, некомпетентность или сочетание обоих факторов — и любой из этих вариантов вызывает тревогу. Президент Латвии назвал правильным решение НАТО о введении миссии «Восточная стража» и усилении защиты воздушного пространства восточного фланга.

Ринкевич также отметил, что инциденты показывают слабые места в системе противодроновой обороны НАТО, поскольку использование дорогих ракет ПВО против дешёвых дронов неэффективно.

Он добавил, что не стал бы связывать этот случай напрямую с российско-белорусскими военными учениями «Запад», но подчеркнул необходимость готовиться к подобным ситуациям.

Президент Финляндии заявил, что Россия продолжит испытывать на прочность возможности и терпение НАТО. Он согласился с позицией Ринкевича, что более чем 19-кратное нарушение польского воздушного пространства российскими дронами вряд ли можно считать ошибкой или совпадением.

Стубб напомнил, что сразу были начаты консультации по 4-й статье договора НАТО — это уже восьмой случай в истории альянса. Он подчеркнул, что программа «Восточная стража» постепенно будет расширяться, включая Скандинавию и Северную Европу, чтобы альянс был готов к возможным угрозам.

Говоря об учениях «Запад», Стубб отметил, что пока в них не замечено ничего необычного. Однако в непредсказуемых условиях граница между миром и войной становится всё более размытой, и НАТО должно быть готово отвечать на новые вызовы.

