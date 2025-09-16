Ринкевич встретился с президентом Финляндии в Риге: они сошлись во мнении, что дроны в Польшу попали не случайно
Президент Латвии Эдгар Ринкевич назвал вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши и Балтии неслучайным и подчеркнул необходимость усиления противовоздушной обороны НАТО на восточном фланге.
Вторжение российских дронов в воздушное пространство стран НАТО, включая Польшу и государства Балтии, нельзя считать случайностью, во вторник на пресс-конференции после встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич.
16. septembrī Valsts prezidents @edgarsrinkevics Rīgas pilī valsts vizītē uzņem Somijas Republikas prezidentu Aleksandru Stubu un dzīvesbiedri Sūzanu Inesu-Stubu.— Valsts prezidenta kanceleja (@Rigas_pils) September 16, 2025
📷https://t.co/ANp5VzmgE2 pic.twitter.com/TtKBcVZpDT
Он напомнил, что на прошлой неделе в польское воздушное пространство залетели 19 дронов. По мнению Ринкевича, это могла быть преднамеренная провокация, некомпетентность или сочетание обоих факторов — и любой из этих вариантов вызывает тревогу. Президент Латвии назвал правильным решение НАТО о введении миссии «Восточная стража» и усилении защиты воздушного пространства восточного фланга.
Ринкевич также отметил, что инциденты показывают слабые места в системе противодроновой обороны НАТО, поскольку использование дорогих ракет ПВО против дешёвых дронов неэффективно.
Он добавил, что не стал бы связывать этот случай напрямую с российско-белорусскими военными учениями «Запад», но подчеркнул необходимость готовиться к подобным ситуациям.
Президент Финляндии заявил, что Россия продолжит испытывать на прочность возможности и терпение НАТО. Он согласился с позицией Ринкевича, что более чем 19-кратное нарушение польского воздушного пространства российскими дронами вряд ли можно считать ошибкой или совпадением.
16. septembrī Valsts prezidents @edgarsrinkevics Rīgas pilī tikās ar Somijas prezidentu @alexstubb.— Valsts prezidenta kanceleja (@Rigas_pils) September 16, 2025
Vairāk informācijas:
📄https://t.co/kcQm80EPYP
▶️(pilns preses konferences ieraksts) https://t.co/8E9jhvghZG
📷https://t.co/ANp5VzmgE2 pic.twitter.com/exVRcSQDyD
Стубб напомнил, что сразу были начаты консультации по 4-й статье договора НАТО — это уже восьмой случай в истории альянса. Он подчеркнул, что программа «Восточная стража» постепенно будет расширяться, включая Скандинавию и Северную Европу, чтобы альянс был готов к возможным угрозам.
Говоря об учениях «Запад», Стубб отметил, что пока в них не замечено ничего необычного. Однако в непредсказуемых условиях граница между миром и войной становится всё более размытой, и НАТО должно быть готово отвечать на новые вызовы.