"Если стены в школе из фанеры - детям там лучше не находиться": депутат раскритиковал готовность приграничья к кризисам
Пока в Риге наблюдают за воздушными тревогами по телевизору и в соцсетях, жители приграничья живут в постоянном напряжении. Депутат Андрей Свиланс предупреждает: у Латвии до сих пор нет четкого плана, как защищать детей, пациентов и пожилых людей в случае угроз.
В Латвии по-прежнему остается множество нерешенных вопросов, связанных с готовностью системы гражданской защиты в школах, пансионатах, больницах и других учреждениях. Об этом в эфире TV24 заявил депутат Сейма Андрей Свиланс («Объединенный список»). По его словам, особенно тяжелая ситуация складывается в приграничных районах, где люди ежедневно живут в условиях повышенного напряжения и не всегда понимают, как действовать при возможных угрозах.
«Мы все-таки на происходящее в приграничье смотрим из Риги по телевизору: где-то там в Латгале, на север Видземе — что-то происходит. Но нам нужно попытаться поставить себя на место жителей приграничья», — подчеркнул депутат.
Свиланс признал, что система оповещения населения важна, однако, по его мнению, этого недостаточно. «Нужно думать, что с этими людьми будет завтра, послезавтра и дальше. Это в большой степени задача гражданской защиты», — заявил он.
По мнению депутата, в условиях постоянных тревог школам уже сейчас следовало бы переходить на дистанционное обучение, чтобы не создавать дополнительный стресс для детей и родителей. «Каждый второй, третий или вообще каждый день нервировать родителей и детей — это ненормально. Люди утром не знают, что будет дальше, вести ли ребенка в школу или нет», — сказал Свиланс.
Он также резко раскритиковал практику, когда во время тревог школьников собирают вместе в одном помещении. «Это было в Афганистане: как только появляется риск обстрела, людей стараются максимально рассредоточить, чтобы в случае удара не было большого количества пострадавших в одном месте», — отметил депутат. По его словам, многое зависит от конкретной школы и ее инфраструктуры.
«Если в школе есть безопасное убежище — тогда, конечно, детей нужно вести туда. Но если стены буквально из картона или тонкой фанеры, если это старое здание без нормальной защиты, то детям лучше находиться как можно дальше от такой школы, а не сидеть там всем вместе», — считает Свиланс.
Отдельное недоумение у депутата вызывают случаи, когда во время тревог родителям не выдают детей из школы. «Здесь очень много неурегулированных моментов. Муниципалитетам нужно дать больше свободы самим принимать решения в зависимости от оперативной ситуации», — подчеркнул он.
Свиланс также обратил внимание на проблему больниц и пансионатов, где находятся лежачие пациенты и люди с ограниченной подвижностью. «Мы сейчас говорим о школах, но есть и больницы, где находятся лежачие пациенты. У нас остается очень много нерешенных вопросов, и решения нужны уже в ближайшее время», — заявил депутат.
На фоне участившихся тревог и сообщений о возможных угрозах в воздушном пространстве тема гражданской защиты в Латвии в последние недели вызывает все больше дискуссий — как среди политиков, так и среди обычных жителей страны. Ранее Otkrito.lv рассказывал историю, как после тревоги из-за возможного дрона в одной из школ Латвии 13-летняя девочка написала маме: "Если что-то случится - знай, я тебя люблю". Этот диалог растрогал людей и напомнил, как сильно детям нужна поддержка в это неспокойное время.