Тревожные оповещения повлияли на работу школ в Резекне - там меняют формат занятий
После серии тревожных оповещений о возможной угрозе в воздушном пространстве часть школ Резекне решила перевести учеников на удаленное обучение. Решение связано с инцидентами с дронами у границы Латвии.
С учетом частых предупреждений системы сотового оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве несколько учебных заведений Резекне решили организовать учебный процесс с 25 по 31 мая дистанционно или частично дистанционно.
Так, во 2-й средней школе Резекне для учеников 4–8-х и 10–11-х классов обучение будет организовано дистанционно. В 3-й основной школе Резекне ученики 3–9-х классов будут учиться частично дистанционно. Очные занятия сохранятся для централизованных экзаменов, комбинированных работ, внеклассных мероприятий и консультаций.
В Резекненской государственной польской гимназии для учащихся 5–12-х классов обучение также будет организовано частично дистанционно. Очные мероприятия предусмотрены для централизованных экзаменов, комбинированных работ, внеклассных мероприятий и консультаций.
Остальные школы решили продолжить учебный процесс в обычном режиме.
Ранее сообщалось, что в последние месяцы жители Латгале и Видземе получали сообщения системы сотового оповещения, связанные, вероятнее всего, с приближением или проникновением в воздушное пространство Латвии дронов, задействованных в войне России против Украины.
Несколько раз такие дроны взрывались на территории Латвии, в том числе 7 мая — на малоиспользуемой нефтебазе в Резекне.
Люди в этих инцидентах не пострадали, однако последний случай в Резекне сначала привел к отставке министра обороны, а затем и к падению всего правительства под руководством Эвики Силини («Новое Единство»). Сейчас идут переговоры о формировании нового правительства. Пока оно не утверждено, работу продолжает кабинет министров Силини.