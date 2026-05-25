Софинансирование частных детсадов могут урезать: кого затронет новая система
В Латвии сокращаются очереди в детские сады, и это заставляет самоуправления пересматривать систему софинансирования частных дошкольных учреждений. Раньше такой механизм помогал быстрее обеспечить детям место, но теперь во многих местах он стал серьезной нагрузкой на бюджет.
Как сообщает программа Латвийского телевидения "de facto", Рижская дума готовит новые правила. Если рядом с местом жительства ребенка будет доступно место в муниципальном детском саду, софинансирование частного сада могут ограничить. Предложение новой системы Рига рассчитывает подготовить до Янова дня.
В этом году столица планирует освободить десять зданий дошкольных учреждений. В муниципальных детсадах Риги за неполные десять лет число детей сократилось почти на четверть — до менее чем 20 тысяч. Свободных мест сейчас больше двух тысяч, однако они не всегда находятся в тех районах, где нужны родителям.
По словам вице-мэра Риги Вилниса Кирсиса, из 58 микрорайонов проблемы с очередями сохраняются только в девяти. При этом частные детские сады не столкнулись с таким резким сокращением числа воспитанников: их по-прежнему посещают около семи тысяч детей.
Расходы Риги на частные детсады с 2021 года выросли более чем наполовину — с неполных 22 млн евро до более чем 33 млн евро в прошлом году. Поэтому самоуправление хочет отказаться от автоматического полного софинансирования в случаях, когда муниципалитет сам может предложить место поблизости.
Рассматривается вариант, при котором в районах с очередями Рига продолжит оплачивать частные детсады, а там, где мест в муниципальных садах хватает, софинансирование может быть сокращено, например, наполовину. Окончательное решение пока не принято.
В самоуправлении подчеркивают: детей, которые уже ходят в частные детсады, внезапно переводить не будут. Возможные изменения в первую очередь коснутся новых воспитанников. Однако представители частных дошкольных учреждений предупреждают, что ограничение приема новых детей может ударить и по уже работающим садам.
Похожие решения уже приняли некоторые другие самоуправления: частный детсад оплачивается из бюджета только в том случае, если самоуправление не может предложить место в своем учреждении. В то же время в отдельных местах, особенно в Пририжье и Елгаве, нехватка мест все еще остается острой. Например, в Марупском крае в очереди ждут более 1100 детей, а софинансирование частных садов обходится бюджету примерно в 5 млн евро в год.