Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 25 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.

Овен

Сегодня все вокруг вас будут смеяться. Не нужно обижаться, они смеются не над вами, а с вами. У вас появятся новые друзья.

Телец

Сегодня вас может посетить вдохновение. Будьте готовы к визиту, ибо широко известно, что оно любит появляться в самый неожиданный, а иногда и неудобный момент.

Близнецы

Вам нужно почувствовать себя остро необходимым. Поищите, кому вы могли бы помочь сегодня. В крайнем случае переведите старушку через улицу, только выберите постарше, а то еще сопротивляться станет.

Рак

Сегодня вы будете способны справиться с любой ситуацией, сколь бы экзотичной она не была. Но день, как назло, обещает быть на редкость мирным, и проявить свои способности во всей красе вам, скорее всего, не доведется.

Лев

Сегодня вам придется столкнуться с рядом мелких неудобств. Примите их философски - что ни делается, все к лучшему.

Дева

Сегодняшний день стоит провести в компании друзей, а то они уже слегка подзабыли, как вы выглядите. И вообще, постарайтесь возобновить ряд старых знакомств, они могут вам вскоре понадобиться.

Весы

Сегодня вы будете неистовы, и горе тому, кто попадется под вашу тяжелую руку. Постарайтесь не нанести никому тяжких увечий с необратимыми последствиями.

Скорпион

Телефонные и нетелефонные разговоры сегодня лучше вести в первой половине дня. Ближе к вечеру вы станете не слишком хорошим собеседником.

Стрелец

Сегодня вам лучше придержать себя на укороченном поводке. Вы можете оказаться не в состоянии сдержаться, бурно реагируя даже на самые незначительные раздражители.

Козерог

Сегодня вам может оказаться нелегко убедить людей в своей правоте. Не стоит и пытаться, просто поступите так, как вы считаете нужным, то, что вы были правы, признают позже.

Водолей

Будьте внимательны, сегодня вы можете ввести кого-то в заблуждение, вовсе того не желая. Лучше несколько раз переспросить, чтобы убедиться, что вас правильно поняли.

Рыбы

Не говорите сегодня ничего, в чем вы не уверены совершенно железно. Ни в коем случае не заключайте пари.

