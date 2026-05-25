Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 25 мая
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня все вокруг вас будут смеяться. Не нужно обижаться, они смеются не над вами, а с вами. У вас появятся новые друзья.
Телец
Сегодня вас может посетить вдохновение. Будьте готовы к визиту, ибо широко известно, что оно любит появляться в самый неожиданный, а иногда и неудобный момент.
Близнецы
Вам нужно почувствовать себя остро необходимым. Поищите, кому вы могли бы помочь сегодня. В крайнем случае переведите старушку через улицу, только выберите постарше, а то еще сопротивляться станет.
Рак
Сегодня вы будете способны справиться с любой ситуацией, сколь бы экзотичной она не была. Но день, как назло, обещает быть на редкость мирным, и проявить свои способности во всей красе вам, скорее всего, не доведется.
Лев
Сегодня вам придется столкнуться с рядом мелких неудобств. Примите их философски - что ни делается, все к лучшему.
Дева
Сегодняшний день стоит провести в компании друзей, а то они уже слегка подзабыли, как вы выглядите. И вообще, постарайтесь возобновить ряд старых знакомств, они могут вам вскоре понадобиться.
Весы
Сегодня вы будете неистовы, и горе тому, кто попадется под вашу тяжелую руку. Постарайтесь не нанести никому тяжких увечий с необратимыми последствиями.
Скорпион
Телефонные и нетелефонные разговоры сегодня лучше вести в первой половине дня. Ближе к вечеру вы станете не слишком хорошим собеседником.
Стрелец
Сегодня вам лучше придержать себя на укороченном поводке. Вы можете оказаться не в состоянии сдержаться, бурно реагируя даже на самые незначительные раздражители.
Козерог
Сегодня вам может оказаться нелегко убедить людей в своей правоте. Не стоит и пытаться, просто поступите так, как вы считаете нужным, то, что вы были правы, признают позже.
Водолей
Будьте внимательны, сегодня вы можете ввести кого-то в заблуждение, вовсе того не желая. Лучше несколько раз переспросить, чтобы убедиться, что вас правильно поняли.
Рыбы
Не говорите сегодня ничего, в чем вы не уверены совершенно железно. Ни в коем случае не заключайте пари.