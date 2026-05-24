Еще одна страна ЕС неожиданно объявила об отказе от российского газа

Согласно этим источникам, венгерская государственная энергетическая компания MVM уже согласовала стоимость "голубого топлива" с нового месторождения для Венгрии. Предполагается, что румынский газ для Венгрии будет не дороже российского. В настоящее время обсуждаются график и объемы поставок. Ожидается, что на начальном этапе Венгрия сможет импортировать до 1 миллиарда кубометров газа с румынского газового месторождения.