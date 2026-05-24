Еще одна страна ЕС неожиданно объявила об отказе от российского газа
Венгрия рассматривает возможность подписания соглашения с румынскими компаниями OMV Petrom и Romgaz о поставках газа с румынского месторождения Neptun Deep. Об этом сообщают венгерские СМИ со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.
Согласно этим источникам, венгерская государственная энергетическая компания MVM уже согласовала стоимость "голубого топлива" с нового месторождения для Венгрии. Предполагается, что румынский газ для Венгрии будет не дороже российского. В настоящее время обсуждаются график и объемы поставок. Ожидается, что на начальном этапе Венгрия сможет импортировать до 1 миллиарда кубометров газа с румынского газового месторождения.
"Это был бы самый большой шаг на пути к получению газа из-за пределов России по выгодной цене. Если нам не удастся это реализовать, то отныне останутся только источники, которые значительно дороже", - отметил источник издания.
Судьба соглашения должна решиться в ближайшие недели. Журналисты отмечают, что его подписание затрудняется тем, что в Венгрии происходит смена правительства, а в Румынии у власти находится временное правительство. Кроме того, в Румынии существует преимущественное право государства на выкуп стратегического сырья.
"Если новое венгерское руководство не подпишет контракт прямо сейчас, многолетние переговоры сорвутся и все придется начинать заново", - подчеркивает издание.
Neptun Deep - стратегически важное для ЕС месторождение, запасы которого оценивают примерно в 100 миллиардов кубометров.
