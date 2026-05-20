Страна ЕС нашла, чем заменить российский газ, от которого она ранее сильно зависела

Европейский Союз принял решение к 1 ноября 2027 года полностью отказаться от импорта газа из России. Запрет на газовые поставки был утвержден в январе 2026 года квалифицированным большинством. Импорт СПГ должен быть прекращен до конца 2026 года, трубопроводные поставки - до 30 сентября 2027 года. Однако срок может быть продлен до 1 ноября 2027 года, если страны ЕС столкнутся с трудностями при заполнении газохранилищ.