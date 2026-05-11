В Европе сравнили стоимость газа для небытовых потребителей. В Латвии опять все очень дорого?
Хотя Латвия больше не входит в число стран с самыми высокими ценами на газ в Европе, дешевым топливо для предприятий здесь тоже не назовешь. Новые данные показывают: стоимость газа для небытовых потребителей в стране остается выше, чем во многих государствах ЕС, несмотря на общее снижение цен по Европе.
Во второй половине 2025 года средняя цена на газ для небытовых потребителей в Европейском союзе составила 6,05 евро за 100 киловатт-часов (кВт/ч), снизившись по сравнению с 6,60 евро в первой половине 2025 года (-8,3%) после года стабилизации цен. Речь идет о небытовых потребителях с годовым потреблением от 10 000 до 100 000 гигаджоулей (ГДж).
Самые высокие цены на газ были зафиксированы в Швеции — 10,65 евро за 100 кВт/ч, Финляндии — 8,63 евро и Германии — 7,13 евро. Самые низкие — в Болгарии (4,14 евро), Греции (4,24 евро), а также в Португалии и Бельгии (по 4,81 евро).
В Латвии цена газа для таких потребителей составляла 5,28 евро за 100 кВт/ч. Это ниже, чем в среднем по ЕС, но больше, чем в таких странах как Испания, Италия, Литва, Бельгия и в ряде других.
Во второй половине 2025 года средние цены на газ для небытовых потребителей снизились в большинстве стран ЕС по сравнению со второй половиной 2024 года. Самое значительное снижение было зафиксировано в Чехии (-14,6%), Венгрии (-14,4%) и Греции (-12,2%).
Данные показывают, что рост цен на газ произошел только в четырех странах ЕС: Литве (+6,5%), Нидерландах (+6,3%), Румынии (+3,4%) и Австрии (+1,7%).
В остальных четырех странах ЕС цены оставались относительно стабильными, с незначительными колебаниями — от +0,2% в Испании до -0,2% в Словении и Латвии, тогда как в Германии цены не изменились.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что соседняя с Латвией страна ЕС решила построить сразу несколько электростанций, работающих на газе.