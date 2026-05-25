Размер зарплат специалистов Белорусской АЭС способен удивить жителей Латвии
Как сообщают белорусские СМИ, на сайте белорусской государственной службы занятости появились десять вакансий от Белорусской АЭС. Ищут сотрудников разных уровней — от рабочих до инженерно-технических специалистов и руководителей. Размеры зарплат, которые им предлагают, по латвийским меркам очень скромные.
Для многих вакансий требование — высшее образование, сообщают СМИ. Стаж работы в основном требуется для претендентов на руководящие должности. Во всех вакансиях предусмотрено предоставление жилья — квартиры.
Размер зарплат указан в широких диапазонах, точные суммы зависят от должности и квалификации.
Например, ведущему инженеру в отделе технической инспекции предлагают от 2446,44 рубля (около 758 евро) до 3694,12 рубля (около 1145 евро), а начальнику смены турбинного цеха — от 2615,16 рубля (около 811 евро) до 4341,16 рубля (около 1346 евро).
Электрослесарю по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, которого ищут на участок внешних сооружений цеха тепловой автоматики и измерений, обещают зарплату в пределах 1951,05 — 3141,19 рубля (около 605 — 974 евро). Повару предлагают зарплату от 1045,62 рубля (около 324 евро) до 1526,61 рубля (около 473 евро).
В Латвии средняя зарплата составляет сейчас 1815 евро, но, конечно, будь в ЛР своя атомная электростанция, ее работники зарабатывали бы гораздо больше, чем в среднем по стране.