Размер зарплат специалистов Белорусской АЭС способен удивить жителей Латвии
Фото: Shutterstock
Белорусская АЭС: мощь энергетики на фоне слабых доходов.
В мире

Размер зарплат специалистов Белорусской АЭС способен удивить жителей Латвии

Отдел информации

Otkrito.lv

Как сообщают белорусские СМИ, на сайте белорусской государственной службы занятости появились десять вакансий от Белорусской АЭС. Ищут сотрудников разных уровней — от рабочих до инженерно-технических специалистов и руководителей. Размеры зарплат, которые им предлагают, по латвийским меркам очень скромные.

Для многих вакансий требование — высшее образование, сообщают СМИ. Стаж работы в основном требуется для претендентов на руководящие должности. Во всех вакансиях предусмотрено предоставление жилья — квартиры.

Размер зарплат указан в широких диапазонах, точные суммы зависят от должности и квалификации.

Например, ведущему инженеру в отделе технической инспекции предлагают от 2446,44 рубля (около 758 евро) до 3694,12 рубля (около 1145 евро), а начальнику смены турбинного цеха — от 2615,16 рубля (около 811 евро) до 4341,16 рубля (около 1346 евро). 

Электрослесарю по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций, которого ищут на участок внешних сооружений цеха тепловой автоматики и измерений, обещают зарплату в пределах 1951,05 — 3141,19 рубля (около 605 — 974 евро). Повару предлагают зарплату от 1045,62 рубля (около 324 евро) до 1526,61 рубля (около 473 евро). 

В Латвии средняя зарплата составляет сейчас 1815 евро, но, конечно, будь в ЛР своя атомная электростанция, ее работники зарабатывали бы гораздо больше, чем в среднем по стране.

Темы

БеларусьЛатвияOtkrito.lv

Другие сейчас читают