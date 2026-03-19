"Нарвская народная республика"? В Эстонии зафиксирована провокационная пророссийская кампания
Россия в Эстонии использует знакомую тактику: у соседей фиксируют информационную атаку с намеками на "отделение" приграничного города Нарвы — эксперты предупреждают, что даже слабые сигналы могут стать началом серьезных событий.
Базирующийся в Эстонии Центр стратегических коммуникаций НАТО (StratCom) предупреждает, что зафиксировал целенаправленную онлайн-активность России в социальных сетях и платформах, где распространяются нарративы об отделении Нарвы от Эстонии и создании «Нарвской республики».
Хотя происходящее подается как якобы возникшее среди жителей Эстонии «движение», центр сообщает, что на самом деле это искусственные попытки создать раскол в стране. Аккаунты, распространяющие данные нарративы, являются новыми, с относительно небольшим числом подписчиков. Они целенаправленно распространяют ложные нарративы в различных форматах — в одних публикациях используется юмор и мемы, в других распространяются якобы исторические утверждения, карты, флаги и символы.
В наиболее агрессивных сообщениях даже видны люди в масках, которые с лозунгами вроде «Ждем прихода России!» призывают людей к насилию.
StratCom указывает, что, поскольку аккаунты новые и не достигают большой аудитории, масштаб провокаций не слишком велик, однако центр добавляет, что главным в этих провокациях является именно частое повторение нарратива. Цель провокаций — имитировать идею о существовании некоего внутреннего движения и создать иллюзию, что маргинальные идеи в Эстонии присутствуют, активны и число их сторонников растет.
Такая методика используется не впервые
Следует отметить, что такую методику Россия использует не в первый раз — в 2014 году, перед аннексией Крыма, государство-агрессор распространяло целенаправленную волну нарративов, подготавливая почву для эскалации конфликта. В то же время целенаправленно культивировались нарративы о Донецкой и Луганской народных республиках, которые Россия аннексировала в 2022 году.
Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Владимир Путин безосновательно утверждал, что «Украина уже восемь лет осуществляет геноцид в отношении людей русской национальности в регионе Донбасса», и что целью «военной операции» является «защита жителей контролируемых Россией сепаратистских Донецкой и Луганской республик». Эти утверждения, использованные как один из предлогов для вторжения, не были подкреплены доказательствами, и Европейская комиссия назвала их «российской дезинформацией».
К кампании в Эстонии следует относиться серьезно
Как сообщают источники в разведывательных службах Эстонии, кампания была целенаправленно развернута в момент, когда глобальное внимание сосредоточено на боевых действиях на Ближнем Востоке — поскольку отвлечение внимания создает пространство для провокаций. И хотя StratCom отмечает, что на данный момент операция носит лишь информационный характер, центр подчеркивает, что к ней необходимо относиться серьезно, так как это не беспрецедентный случай. «Когда Россия начинает формировать нарратив о какой-либо территории, это редко происходит без намерения», — отмечает StratCom.
Кремль позже может ссылаться на нарратив о том, что регион «расколот», и использовать это как инструмент для дальнейших манипуляций. Также такие нарративы могут распространяться для создания точек разлома в обществе и усиления внутреннего давления в стране. «Даже без физического вмешательства восприятие нестабильности может быть достаточно сильным инструментом, чтобы тревожить как местных жителей, так и международных наблюдателей», — сообщает центр.
Провокации в Нарве фиксировались и ранее
Следует отметить, что это не первый случай, когда Россия разворачивает провокации в Нарве. В мае прошлого года российская пограничная служба самовольно демонтировала 25 буев, размещенных в эстонских водах реки Нарва, которые использовались для обозначения линии границы и маркировки судоходных путей. Буи на реке Нарва в период навигационного сезона размещаются уже десятилетиями, чтобы предотвратить отклонение плавсредств от маршрутов и незаконное пересечение границы.
«Пока наша линия контроля границы постоянно обозначена на сухопутной границе, русло реки со временем меняется, поэтому каждую весну мы повторно проводим маркировку судоходных путей на реке Нарва. Если до начала войны в Украине установка буев в значительной степени проходила по взаимному соглашению с Россией, то с 2023 года она неоднократно отклоняла позицию Эстонии по размещению буев», — сообщил местным СМИ начальник бюро пограничной службы Восточной префектуры Эстонии Эрик Пургель.