Создание "Нарвской народной республики" компенсирует неудачи России в Украине: предупреждение военного аналитика
Украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко выступил с серьезным предупреждением: по его оценкам, Россия может открыть военный фронт в Европе, стремясь отвлечь внимание от неудач в Украине.
При этом эксперт указывает на конкретные потенциальные мишени и стратегические цели Кремля. Согласно анализу Коваленко, война против европейских стран представляет собой основной сценарий Путина в текущих обстоятельствах. Главная цель такой агрессии — переключить внимание на мнимые успехи, которых России не удается достичь в Украине.
"Достижениями в Украине россияне не могут похвастаться, а вот в Эстонии они могут достаточно быстро достичь результатов. Безусловно, это вызовет подъем у россиян", — предположил эксперт.
По его мнению, военная агрессия позволит российскому руководству переключить внимание внутреннего общества на якобы достигнутые победы, несмотря на энергетические проблемы и другие внутренние кризисы в стране. Эстония занимает особое место в российских планах. Коваленко указывает на Нарву как на потенциальную зону военного вмешательства.
По его словам, Россия может стремиться быстро создать там условную "Нарвскую народную республику" — марионеточное образование, которое будет использоваться как доказательство якобы достигнутых "успехов".
Выбор Эстонии не случаен: страна имеет в своем составе регион с напряженной этно-политической ситуацией, что делает её более уязвимой для российских сценариев гибридной войны и военной агрессии.
Однако Коваленко не исключает, что мишенью может стать и Финляндия. Эксперт отмечает, что выбор цели зависит от стратегических расчетов Кремля. "Вопрос только в том, какая страна попадет под удар: будет ли у неё определенный проблемный регион, как Нарва в Эстонии, или это будет страна совсем другого типа, например, Финляндия, которая имеет память о болезненном поражении в прошлой войне. РФ может попытаться повторить 'Хельсинки 2.0'", — подчеркнул он.
Коваленко отмечает, что демонстрация силы против небольших соседей преследует и пропагандистскую цель — показать НАТО якобы несокрушимость России, несмотря на внутренние проблемы и неудачи в Украине. Это позволит Кремлю сохранить лицо перед собственным населением и выдать поражение за победу.