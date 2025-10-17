Создание "Нарвской народной республики" компенсирует неудачи России в Украине: предупреждение военного аналитика

Однако Коваленко не исключает, что мишенью может стать и Финляндия. Эксперт отмечает, что выбор цели зависит от стратегических расчетов Кремля. "Вопрос только в том, какая страна попадет под удар: будет ли у неё определенный проблемный регион, как Нарва в Эстонии, или это будет страна совсем другого типа, например, Финляндия, которая имеет память о болезненном поражении в прошлой войне. РФ может попытаться повторить 'Хельсинки 2.0'", — подчеркнул он.